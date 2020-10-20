О чем еще говорил президент в своем послании, рассказывают #Буквы.
Прежде всего Зеленский отметил, что обычно народным депутатам раздавали “талмуд” с посланием президента, который никто не собирался читать.
“Время менять традиции. Перед вами есть QR-код, по которому вы можете скачать это послание”, – сказал Зеленский.
Первый тезис – COVID-19
По словам президента, никто в Украине и мире даже не догадывался, что придется столкнуться с таким вызовом.
“С начала распространения коронавируса мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями: плохим и еще худшим – удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших. Конечно, мы выбрали первый вариант”, – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что в Украине была разрушена система медицинских лабораторий – их осталось всего пять.
По его словам, украинской власти в борьбе с коронавирусом удалось:
- сохранить жизнь тысячам украинских и выиграть очень ценное время;
- восстановить вертикаль государственный санитарных врачей;
- быстро преодолеть дефицит на защитные средства (маски раз закупали в 2007 году и срок годности давно истек). Маски и защитные костюмы завозили из Китая;
- наладить масштабное украинское производство средств индивидуальной защиты;
- повысить зарплаты медикам, противодействующих COVID-19 до 300% (но из-за бюрократии были сложности в регионах, но “они в прошлом”);
- запустить клинические испытания украинских препаратов, которые минимизируют риски осложнений и смертности от COVID-19.
- договориться с европейскими партнерами о поставках вакцины против COVID-19.
Владимир Зеленский отметил, что в Украине смертность от COVID-19 значительно меньше, чем в европейских странах – 1,9%, в Германии – 4%, во Франции – 9%, в Великобритании – 11%.
Второй тезис – предвыборная кампания во время карантина
Зеленский отметил, что во время эпидемии в регионах проводят многотысячные концерты, несмотря на решение правительства о запрете таких мероприятий.
“Это игра в злого полицейского в столице и хорошего – на местах”.
“Знайте, возможно, количество голосов за вас в вашем регионе будет больше. Но количество больных и умерших будет на вашей совести”, – подчеркнул президент.
Третий тезис – сложный 2020
По словам Владимира Зеленского, 2020 год принес Украине немало бед:
- COVID-19;
- сбитый пассажирский самолет МАУ в Иране;
- масштабные лесные пожары, в Луганской области в частности;
- паводок на западе Украины;
- засуха на юге;
- падение самолета с военными летчиками и курсантами в Харьковской области.
“Мы должны провести кардинальные изменения и стать сильнее. Кардинально изменить подход к строительству страны. Предотвращать угрозам, чтобы не преодолевать последствия. Должны внедрить новую философию – устойчивая страна, всегда готовая ко всему. Или способна максимально быстро адаптироваться и противодействовать новым угрозам”, – заявил Владимир Зеленский.
Четвертый тезис – завершение войны на Донбассе
Зеленский подчеркнул достижения в этом направлении:
- разблокирования Нормандского процесса, “который был фактически заблокирован с 2016 года”;
- освобождение 136 пленных, в том числе моряков, Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Станислава Асеева и других. “Процесс освобождения продолжается”;
- режим тишины продолжается 86-й день подряд. “Идеальный он – нет, есть ли нарушения – да! Есть ли попытки его сорвать – безусловно! За все эти дни мы имеем одну боевую потерю”, – сказал Зеленский;
- украинские дипломаты работают над подготовкой проведения следующего Нормандского саммита в Берлине;
- страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Турция и другие продолжают политику санкций и поддержки Украины.
Еще среди достижений Зеленский назвал:
- восстановление моста и дороги в Станице Луганской;
- решение вопроса о питьевой воде в Донбассе;
- обустройство удобных пунктов пропуска, в частности на границе с Крымом.
“С этого года молодежь с ОРДЛО и Крыма может вступать в украинские вузы и учиться там бесплатно. Чтобы люди там знали новости об Украине не от Киселева, мы запустили телеканал “Дом”, который вещает на Крым и на Донбасс. Шквал постоянной критики со стороны России говорит о том, что дело движется в правильном направлении”, – сказал Владимир Зеленский.
Пятый тезис – вопрос Крыма
“Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары терпят регулярные преследования – мир не может забыть о Крыме”, – подчеркнул президент.
По вопросу Крыма Зеленский назвал следующие достижения:
- возвращение Крыма в международную повестку дня;
- создание формата “Крымская платформа”, предусматривающего координацию международных усилий по защите прав жителей и деоккупации полуострова.
Президент подчеркнул, что такую инициативу уже проговорил с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции.
Шестой тезис – реинтеграция оккупированных территорий
По словам Зеленского, украинцы должны понимать, что по возвращении оккупированных территорий там должно начаться безопасная реинтеграция. Речь идет о пакете законов по переходного периода.
Безопасная реинтеграция должна предусматривать:
- амнистию украинцев, оказавшихся в заложниках у оккупанта и на чьих руках нет крови (речь идет не о всех и не об избежании ответственности);
- стратегию развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающую налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам;
- поддержку украинской армии. О сокращении расходов на армию речь не идет.
“В 2020-м бюджет на армию стал крупнейшим за всю историю Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну. Я не позволю, чтобы бюджет на армию уменьшился. Как минимум он останется на уровне этого года – 117 млрд грн. То есть на 15 млрд больше чем в эпоху бигбордов об армии… Конгресс США утвердил военную помощь Украине в размере 250 млн долл. В Великобритании мы подписали соглашение на 1 млрд 250 млн фунтов для укрепления военно-морского флота Украины. Мы ожидаем скоростные катера класса “Айленд”. Совместно с Турцией будем производить корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО”, – сказал Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что правительство начинает строить две военно-морские базы.
А еще добровольцы получили статус участников боевых действий.
Седьмой тезис – народовластие
По словам Зеленского, граждане должны доверять государству. Именно поэтому важным пунктом его предвыборной программы было народовластия.
Президент отметил, что украинский народ – готов принимать решения. В качестве примера он сделал две революции 2004-го и 2014. Также был референдум о независимости в 1991 году.
“Народовластие в Украине будет. Всесторонний доступ граждан к информации для принятия решения – будет, это обязанность государства”, – заявил Владимир Зеленский.
Восьмой тезис – импичмент и ответственность нардепов
По словам Зеленского, соответствующие законы в Украине будут работать. Так, депутат от правящей президентской партии после снятия неприкосновенности получил подозрение от НАБУ и оказался в СИЗО.
“За кнопкодавство – уголовная ответственность. За прогулы – штрафы. Лишили государственного финансирования те партии, которые не попали в Раду”, – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что принято Избирательный кодекс с открытыми списками и ликвидирована мажоритарка.