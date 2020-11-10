Когда сенатор Камала Харрис произнесла свою первую речь в качестве избранного вице-президента ее слушали даже маленькие девочки.

Об этом пишет CNN.

Социальные сети буквально наводнили фото детей, которые замерли у экранов телевизоров, когда Харрис обратилась к нации.

Харрис стала первой женщиной, первым темнокожим человеком и первым человеком из Южной Азии, ставший избранным вице-президентом США. Ее победа, как рассказали CNN мамы и тети девочек, доказывает молодым женщинам и девушкам, что в своей жизни они могут мечтать вплоть до должности в Белом доме.

В 2016 году Ханна Николс смотрела новости о президентских выборах, держа на руках свою маленькую дочь. Четыре года спустя она снова прижала дочь к себе, и на этот раз четырехлетняя девочка взволнованно наблюдала за ней.

Николс поделилась черно-белой фотографией своей дочери в пижаме, которая пристально наблюдала за Харрис.

Но к конечном итоге длинные речи Харрис наскучили маленькой девочке. Но Николс сказала, что она продолжает говорить со своей дочерью о важности победы Харрис и о важности доброты.

Семилетняя дочь Розы Гусман-Снайдер Элиана наблюдала за выступлением Харрис с ноутбука.

Гусман-Снайдер сказала, что ее “сердце взорвалось”, когда она услышала, как Харрис сказала, что она не будет последней женщиной в Белом доме. По словам мамы, ее дочка очень пристально наблюдала за речью Камалы Харрис.

По словам женщины, победа Харрис ощущается как “подняться на воздух и увидеть более светлое будущее”.

Две племянницы Кассандры Бономм, 2 и 3 года, легкомысленно играли перед телевизором в Гамильтоне, штат Нью-Джерси.

“Однажды эти двое смогут баллотироваться в любой офис, который они хотят, и о них не будут судить по цвету их кожи. Настоящая мечта”, – сказал Бонхомм CNN.

Нилам Патель Кроули из Дарема, Северная Каролина, наблюдала, как ее годовалая дочь, смешанной расы, как Харрис, всматривалась в избранного вице-президента, когда она обращалась к нации в субботу.

По словам Патель Кроули, ей было важно увидеть женщину, которая “разделяет расовую принадлежность ее дочери”.

“Это вдохновляет понимать, что у нее будут бесконечные возможности, и что она может видеть через Камалу, как могут выглядеть эти возможности”, – сказала мама.