После 22 мая в Киеве, как и в других регионах страны, начнется следующий этап ослабления карантина: начнут работать промышленные рынки.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать:

промышленные рынки;

большие магазины площадью до 1000 м кв;

спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов.

Также в столице планируют после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

“Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение Правительства”, – отметил Виталий Кличко.

По словам мэра, большие торогово-развлекательные центры нужно открывать тогда, когда начнет работать метро.