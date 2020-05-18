Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать:

  • промышленные рынки;
  • большие магазины площадью до 1000 м кв;
  • спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов.

Также в столице планируют после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

“Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение Правительства”, – отметил Виталий Кличко.

По словам мэра, большие торогово-развлекательные центры нужно открывать тогда, когда начнет работать метро.