Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Так, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать:
- промышленные рынки;
- большие магазины площадью до 1000 м кв;
- спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов.
Также в столице планируют после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.
“Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение Правительства”, – отметил Виталий Кличко.
По словам мэра, большие торогово-развлекательные центры нужно открывать тогда, когда начнет работать метро.
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