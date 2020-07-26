В селе Строгоновка, что под Симферополем, сегодня нашли тело трехлетнего Мусы Сулейманова - сына журналиста Руслана Сулейманова.

Об этом сообщает издание “Крым.Реалии” со ссылкой на пресс-службу МЧС России в Крыму.

“Поисковые работы в селе Строгановка Симферопольского района завершены. К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия”, – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Мальчика нашли в сливной яме рядом с домом.

О гибели ребенка также сообщил правозащитник Николай Полозов.

Отец ребенка Руслан Сулейманов – фигурант второго симферопольского дела организации “Хизб ут-Тахрир”.