Об этом сообщает издание “Крым.Реалии” со ссылкой на пресс-службу МЧС России в Крыму.
“Поисковые работы в селе Строгановка Симферопольского района завершены. К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия”, – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Мальчика нашли в сливной яме рядом с домом.
О гибели ребенка также сообщил правозащитник Николай Полозов.
Отец ребенка Руслан Сулейманов – фигурант второго симферопольского дела организации “Хизб ут-Тахрир”.
- Ребенок пропал 24 июля. Поисками занимались сотрудники российской полиции, кинологи, представители управления МЧС России в Крыму и волонтеры.