Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в паспорте больше не будет штампов с пропиской, зато регистрацию места проживания переведут в электронный формат.

Об этом глава Минцифры заявил в эфире канала “Украина 24”.

“Более 1 млн украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу – ред.), она будет полудекларативная. Мы отменяем штамп в паспорте, который есть на сегодня”, – сказал он.

По словам министра, чиновники не смогут требовать штамп прописки или справку, когда услугу уже полноценно запустят.

“Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника – зайти в этот реестр проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек. Потому что бумажка с пропиской – это сугубо дело неэффективности государства. Мы переносим эту задачу с плеч человека на плечи чиновника”, – сказал он.