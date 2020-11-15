Правоохранители задержали нарушителя за организацию "карусели" во время второго тура выборов в Украинке. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полиции, мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка.

После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Полиция устанавливает все обстоятельства преступления и причастных к этому лиц.