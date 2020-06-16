Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“В ночь на 16 июня Пограничная стража Республики Польша сообщила о решении по возобновлению движения автотранспорта через пункт пропуска “Медыка”. Этой же ночью Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска “Шегини”, напротив польского – “Медыка”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день на границе Украины с Польшей работают уже 4 пункта автомобильного сообщения: “Ягодын – Дорохуск”, “Рава-Русская – Хребенное”, “Краковец – Корчева” и “Шегини – Медыка”.