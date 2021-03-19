Об этом Корниенко заявил в эфире телеканала “Украина 24”.
Так, лидер фракции “СН” Давид Арахамия обсуждал с одним из депутатов, как называть нардепов от “Батькивщины”, на что Арахамия ответил: “пророссийскими бл**ями”.
Комментируя переписку, Корниенко отметил, что речь в данном случае идет не о “Батькивщине”.
“Почему вы решили, что это о “Батькивщине “? Это не о “Батькивщине”. О другой партии, которая точно более пророссийская, чем “Батькивщина”. Наиболее пророссийская в парламенте. Мы решили ее не называть, это фракционное решение”, – отметил нардеп.
При этом Корниенко уверял, что опубликованная переписка фракционного чате имеет разный контекст.
“Это же контекст двух сообщений. Макс Бужанский может подтвердить, что там был другой контекст”, – сказал Корниенко.
Нардеп от “СН” Максим Бужанский, который присутствовал в телестудии, подтвердил это.
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