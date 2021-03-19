Лидер партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко прокомментировал переписку в чате фракции с матерные выражениями в адрес парламентариев из других фракций.

Об этом Корниенко заявил в эфире телеканала “Украина 24”.

Так, лидер фракции “СН” Давид Арахамия обсуждал с одним из депутатов, как называть нардепов от “Батькивщины”, на что Арахамия ответил: “пророссийскими бл**ями”.

Комментируя переписку, Корниенко отметил, что речь в данном случае идет не о “Батькивщине”.

“Почему вы решили, что это о “Батькивщине “? Это не о “Батькивщине”. О другой партии, которая точно более пророссийская, чем “Батькивщина”. Наиболее пророссийская в парламенте. Мы решили ее не называть, это фракционное решение”, – отметил нардеп.

При этом Корниенко уверял, что опубликованная переписка фракционного чате имеет разный контекст.

“Это же контекст двух сообщений. Макс Бужанский может подтвердить, что там был другой контекст”, – сказал Корниенко.

Нардеп от “СН” Максим Бужанский, который присутствовал в телестудии, подтвердил это.