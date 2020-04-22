#Буквы вспоминают тернистый путь экс-президента Грузии.

Биография

Родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси.

Окончил факультет международного права Киевского института международных отношений. Вместе с ним учились политолог Виталий Бала и бывший глава Львовской ОГА экс-регионал Василий Горбаль. Кроме того, во время обучения в заведении высшего образования Саакашвили познакомился с пятым украинским президентом Петром Порошенко.

Впоследствии получил степень магистра права в Колумбийском университете. Далее работал в Норвежском институте прав человека в Осло, в нью-йоркской юридической фирме Patterson, компаниях Belknap, Webb&Tyler.

В 1995 году избран депутатом от партии Союз граждан Грузии. В августе 1998 года возглавил эту партию.

С января 2000 года назначен представителем Грузии в ПАСЕ. В октябре того же года назначен министром юстиции Грузии.

На выборах 4 января 2004 года избран президентом Грузии. За Саакашвили отдали голоса 96,27% избирателей.

В ноябре 2007 имели место первые протесты против политики Саакашвили, они были разогнаны, а сам президент решил досрочно уйти в отставку и назначить очередные выборы. В январе 2008 он победил на выборах, что вызвало очередные волнения.

На своем посту Саакашвили обвинялся в коррупции, несоблюдении прав человека и убийстве глав оппозиции.

В 2012 прошли парламентские выборы, на которых партия Саакашвили стала второй после оппозиционной Демократической Грузии. Демократы начали свою работу с расследования убийств своих глав, после чего сторонники Саакашвили начали покидать Грузию. В ноябре 2013 срок президентства Саакашвили закончился, после чего он улетел в Бельгию и не стал дожидаться итогов выборов.

В Брюсселе преподавал в школе права и дипломатии, а в марте 2014 на бывшего президента было заведено уголовное дело в Грузии за превышение полномочий. В августе 2014 его заочно судили и приговорили к предварительному заключению, также он был обвинен в растрате бюджета и объявлен в международный розыск, а на его счета наложили аресты.

Кроме того, Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михеила Саакашвили виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили и заочно приговорил к 6 годам лишения свободы.

Саакашвили женат на голландке Сандре Рулофс. Супруги воспитывают двух сыновей.

Саакашвили и Украина

Впервые Украина узнала о Саакашвили в 2003 году, когда тот в Грузии возглавил мирную революцию роз. Во время Оранжевой Революции Саакашвили прилетал в Украину на Майдан, чтобы поддержать тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Во время Революции Достоинства Саакашвили снова прилетел в Киев, чтобы поддержать украинцев на Майдане.

Началось все с того, что ГПУ отказалась экстрадировать Саакашвили в Грузию: мотив преследований сочли политическим.

29 мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила главой Одесской ОГА и предоставил политику украинское гражданство.

Ну, а потом пошли реформы, в результате которых “начались угрозы физической расправы от Коломойского” и “Путин строил коварные планы по убийству губернатора”.

Между делом Коломойский обозвал Саакашвили собакой и предложил отправить его в Грузию.

Чуть позже президент Грузии лишил политика гражданства.

В декабре 2015 года Михеил Саакашвили обвинил Кабинет Министров Украины во главе с Премьер-министром Арсением Яценюком, а также крупных бизнесменов в причастности к масштабной коррупции в стране. В опубликованной им схеме как раз и фигурировали “Укрзализныця”, “Укрспирт” и “Одесский припортовый завод”.

В то же время АО “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) подал иск в суд о защите деловой репутации из-за заявлений Саакашвили.

Михеил сдружился с основными депутатами-антикоррупционерами (еврооптимистами), и они вместе “обсуждали проблемы государства” в самом дорогом японском ресторане Киева.

Кстати, Саакашвили выступал за легализацию игорного бизнеса и прочей проституции в Украине.

Во время работы главой Одесской ОГА заявлял, что его не устраивает интенсивность ремонтных работ на трассе Одесса-Рени и грозился перенести свой офис прямо на трассу.

Стоит отметить, что Саакашвили называл издевательством необходимость подавать е-декларации: политик задекларировал служебную квартиру, а также 38 тыс. грн зарплаты за 2015 год.

Саакашвили, который 7 ноября 2016 года заявил о своей отставке, за время работы руководителем администрации выполнил 14 из 34 своих обещаний.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Михеил пообещал посадить Коломойского, а с Президентом встречаться отказался, т.к. “Порошенко ему уже не указ”.

Чуть позже Саакашвили объявил о создании политической партии “Движение новых сил”.

Деньги на развитие политсилы, к слову, собирали в фейсбуке.

Были у Саакашвили идеи отгородиться от оккупированной территории Украины стеной.

В июле 2017-го Саакашвили лишился украинского гражданства. Президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за ложных данных, которые Саакашвили указал при получении украинского паспорта.

10 сентября 2017 года Саакашвили вместе с соратниками прорвался из Польши в Украину через пункт пропуска “Шегини”. В Госпогранслужбе составили протоколы на 69 лиц, которые незаконно пересекли государственную границу Украины в пункте пропуска “Шегини”. Полиция также вызвала на допрос пятерых народных депутатов по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили и его сторонниками.

В феврале 2018 года его выдворили назад в Польшу.

За рубежом Саакашвили основном проживал в Варшаве и Амстердаме. В столице Нидерландов он еще и преподавал. В частности, весной 2018 бывший глава Одесской ОГА стал лектором в Академии спикеров. Саакашвили жаловался, что ему не хватает финансов в Амстердаме.

23 мая 2019 года Саакашвили через своего адвоката передал в Администрацию Президента обращение, в котором просил вернуть ему гражданство Украины.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин посоветовал избранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михеилу Саакашвили.

Зеленский прислушался к совету Путина и своим указом вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство, а 29 мая 2019 года Михеил Саакашвили прилетел из Варшавы в Борисполь.

Затем он встал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева. В начале июня Саакашвили призвал однопартийцев с “Движения новых сил” поддержать партию Зеленского “Слуга народа” на внеочередных выборах в Верховную Раду, а затем и сам стал кандидатом в народные депутаты по списку своей партии.

20 ноября 2019 Верховный Суд признал законными действия правоохранительных органов и пограничников, в феврале 2018 выдворили Михаила Саакашвили в Польшу.

Саакашвили и деньги соратника Януковича

В декабре 2017 года ГПУ опубликовала аудиозапись разговоров лидера партии “Рух новых сил” Михеила Саакашвили, его соратника Севериона Дангадзе с доверенным лицом беглого олигарха Сергея Курченко и им самим относительно финансирования протестных акции в центре Киева.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что соратник беглого экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко передал около 0,5 млн долларов на финансирование протестных акций в Киеве, которые организовал Михеил Саакашвили.

Саакашвили вменяли ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных группировок), а именно – получение денег от Сергея Курченко.

Сотрудники правоохранительных органов во время проведения следственных действий в квартире Севериона Дангадзе, соратника Саакашвили, обнаружили паспорт лидера партии “Руха новых сил”.

8 декабря 2017 года правоохранители задержали Саакашвили. Ранее его объявили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст.15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст.28 (“Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией”), ч. 2 ст.256 (“Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности”) УК Украины.

12 февраля лидера “Руха новых сил” Михеила Саакашвили задержали в столичном ресторане “Сулугуни” и отправили в страну предыдущего пребывания – Польшу, откуда он прибыл, нарушая законодательство Украины. Впоследствии Саакашвили заявил о намерении восстановить украинское гражданство.

Саакашвили и элитная недвижимость

В 2017 – 2018 годах в Киеве Саакашвили арендовал квартиру на ул. Костельной за 6 тыс. долларов в месяц. Тогда он заявил, что арендует элитный пентхаус в Киеве и живет на пожертвования друзей и простых украинцев.

“Я смотрел украинское законодательство. Оно не запрещает принимать индивидуальные пожертвования от индивидуальных людей даже конфидициально. Но речь не идет о 200-300 тыс долларах. Я конечно… Они рассказывают, что я 6 тыс. долларов плачу за квартиру. Это полная чушь я хочу сказать, но я живу в квартире конечно, я плачу часть квартплаты, снимаем мы ее. Я езжу на машине, у меня своя “Шкода”, но надо в нее заливать бензин. Я ем в кафе и так далее. В общем, это все деньги. Естественно, естественно, что мне какие-то люди помогают. Я не буду это скрывать. Конечно мне помогают. Кто эти люди? Это 99 %, помимо каких-то моих друзей в Грузии или где-то, которые что-то могут привезти, это реально украинцы, это представители среднего и маленького бизнеса”, – заявил Саакашвили.

Также в интервью ТСН политик заявил, что у его семьи денег нет.

Вернувшийся в Украину экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили рассказал, что живет в элитном поселке под Киевом в доме, который построили его друзья, а участок – приобрела его мама.

Этот дом обошелся Гули Аласания – матери Саакашвили – более чем в 3,5 млн гривен. Об этом свидетельствуют документы фирм-распорядителей, которые осуществляли ремонтные работы и закупку строительных материалов. Сам же участок в 10 соток в селе Лесники под Киевом с небольшим жилым домом мать экс-президента Грузии приобрела весной 2017 года.

В октябре 2019 Михеил Саакашвили сменил квартиру в Одессе и устроил шумное новоселье , переехав в новую квартиру в Одессе.

Скандалы и курьезы с участием Саакашвили

Курьез с галстуком

Саакашвили все узнали благодаря случаю с галстуком, когда он начал его жевать в эфире BBC.

Сам же политик не очень любит вспоминать этот инцидент и считает его глупостью.

Скандал с Аваковым

В 2015 году на заседании Нацсовета реформ в Администрации Президента министр внутренних дел Арсен Аваков поссорился с главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили и плеснул ему в лицо водой.

После скандала с Аваковым на заседании Нацрады реформ в Администрации Президента Премьер-министр Арсений Яценюк обозвал главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили “гастролером” и потребовал “убираться из Украины.

Саакашвили на крыше

5 декабря 2017 года Саакашвили пытался избежать задержания, выскочил на крышу дома, в котором проводились следственные действия, и кричал “Киев, вставай!”.

После переговоров с правоохранителями Саакашвили все же задержали, а уже в его квартире в присутствии адвоката вручили соответствующее постановление. После этого его отправили в СБУ.

Декларация

Согласно декларации за 2018 год, у Саакашвили есть жилые дома в Грузии и Нидерландах, а также по одной квартире в этих странах.

Из наличных средств имеет $28 тыс. В то же время жена задекларировала $32 тыс. и еще $45 тыс. — сын.