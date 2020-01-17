Прощание с погибшими украинцами в авиакатастрофе в Иране состоится 19 января

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.
“Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются в Украину в воскресенье, 19 января”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония почтения памяти погибших состоится в Терминале В международного аэропорта “Борисполь”.
Доступ открыт для всех. Сбор у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Завершена идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 в Иране вследствие ракетной атаки.