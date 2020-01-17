Прощание с погибшими украинцами в авиакатастрофе в Иране состоится 19 января

Церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета "Международные Авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран состоится в воскресенье, 19 января.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

“Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются в Украину в воскресенье, 19 января”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония почтения памяти погибших состоится в Терминале В международного аэропорта “Борисполь”.

Доступ открыт для всех. Сбор у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00.