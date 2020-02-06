Аудиофайл прослушки Премьера Алексея Гончарука, метаданные которого содержат фамилию журналиста телеканала "1+1" Евгения Куксина, все еще находится на Telegram-канале "слуги народа" Александра Дубинского.

Так, ранее стало известно, что в метаданных файла прослушки Премьера Алексея Гончарука, который опубликовал Дубинский, содержится фамилия Куксина.

Александр Дубинский в свое оправдание написал, что метаданные “можно прописать в любом файле вручную – хотите Куксин напишите, хотите – Сытник”.

Но пользователи не поверили словам нардепа.

Стоит отметить, что аудиофайл исчез из ленты Telegram Дубинского, но в истории все еще остался.

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.