Так, ранее стало известно, что в метаданных файла прослушки Премьера Алексея Гончарука, который опубликовал Дубинский, содержится фамилия Куксина.
Александр Дубинский в свое оправдание написал, что метаданные “можно прописать в любом файле вручную – хотите Куксин напишите, хотите – Сытник”.
Но пользователи не поверили словам нардепа.
Стоит отметить, что аудиофайл исчез из ленты Telegram Дубинского, но в истории все еще остался.
Файл “прослушки” Гончарука містить ім’я журналіста каналу «1+1»
“Слуга Народу” Александр Дубинский заявив, що метадані прописати може будь-хто.
P.S. Тільки не кажіть про це Олександру, бо він думає, що видалив файл у себе, але ні 🙈
Методані 👇🏼
Файл прослушки Гончарука содержит имя журналиста канала «1+1»
Опубліковано Букви Четвер, 6 лютого 2020 р.
Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.
В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- После обнародования скандальных аудиозаписей Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.