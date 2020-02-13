Главный раввин Украины Моше Реувен Асман публично обвинил главу НАБУ Артема Сытника во лжи. Речь идет об инцидента с прослушкой в синагоге в 2018 году.

Соответствующий пост Моше Реувен Асман опубликовал в Facebook.

По словам раввина, в среду, 12 февраля, глава Национального Антикорупционного Бюро Артем Сытник во время заседания комитета Верховной Рады Украины заявил, что информация о прослушке в синагоге, которую Моше Реувен Асман предоставил ему осенью 2018 года, является неправдивой.

Раввин заверил, что владеет информацией, подтверждающей факт прослушки, и обвинил Сытника во лжи.

“С глубокой грустью воспринял я услышанные вчера нечестные слова главы Национального Антикорупционного Бюро Артема Сытника, сказанные на заседании комитете Верховной Рады. … Артем Сытник вчера прямо заявил, что информация о прослушивании прихожан в синагоге – это фейк. Увы, вчера он публично сказал неправду, – я располагаю документами, подтверждающими обратное. … По этому поводу мы располагаем и другими документами и доказательствами от международных партнеров, глубоко озабоченных сложившейся ситуацией”, — заявил Моше Реувен Асман.

Помимо этого, раввин сообщил, что Сытник тайно провел с ним встречу и получил все собранные доказательства.

“Более того, Артемом Сергеевич встречался со мной конфиденциально , и я предоставил ему необходимые доказательства преследования моих прихожан, поэтому утверждать, что он, возможно не в курсе – бессмысленно”, — подчеркнул раввин.

Также Моше Реувен Асман обвинил сотрудников НАБУ в преследовании прихожан синагоги и давлении на них.

“Я также проинформирован о действиях НАБУ, имеющим целью преследования прихожан синагоги. Я лично общался со свидетелями, которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей”, — добавил раввин.

В подтверждение своих слов Моше Реувен Асман предоставил фотографию протокола о проведении аудиоконтроля лица. Согласно документу, Сергей Рокунь, занимавший тогда должность старшего детектива-заместителя руководителя отдела в НАБУ, отчитался о результатах прослушки по адресу г. Киев, ул. Шота Руставелли, 13, где располагается синагога.

Отметим, сотрудник с таким именем действительно работает в НАБУ. Эту информацию подтверждают поданные ним электронные декларации.