Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, журналист обратился сегодня утром в полицию Киева и сообщил, что в своей квартире на улице Ольжича он обнаружил повреждения в потолке и, возможно, прослушивающее устройство.

Правоохранители провели осмотр в квартире и на крыше дома. В пресс-службе заявляют, что “никаких технических средств там не обнаружили”.

“Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили заявителя. В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили на потолке в квартире повреждения. Также сотрудники полиции осмотрели крышу здания: никаких повреждений или технических средств там не обнаружили”, – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

В полиции уточнили, что проведут повторный осмотр и экспертизы.

“Чтобы выяснить, было ли там установлено какое-либо прослушивающее устройство, правоохранители запланировали проведение повторного осмотра и судебных экспертиз”, – отмечается в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Тем временем журналистка программы “Схемы” Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook рассказала о деталях визита полиции в квартиру Ткача.

По ее словам, утром оперативно-следственная группа, которая приехала по вызову, “покинула место происшествия, лишь поверхностно осмотрев квартиру и чердак прямо над ней”.

“После этого Национальная полиция опубликовала новость о том, что зарегистрировано уголовное дело, но “прослушивающих средств не было обнаружено”. Впоследствии исправились, что еще будут проверять. Только после этого на место прибыла уже следственная группа в рамках уголовного производства”, – написала Седлецкая.

Она подчеркнула, что эксперты Нацполиции “прибыли без всякой специальной техники”.

“Для того, чтобы обнаружить следы инсталляции профессиональных прослушивающих устройств – пользовались “подручными” средствами. Веточкой от дерева, что лежала на чердаке, спицей, выломанной с раскладной сушилки Михаила, с помощью них пытались понять, что там в отверстии над потолком. С собой у группы была разве что отвертка”, – написала Седлецкая.

Она уточнила, что журналисты программы “Схемы” остаются на месте и рассчитывают, что “проверка будет проведена профессионально и всесторонне, с помощью специальной техники”.