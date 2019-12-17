«Простите, пресвятая погорелица»: «Квартал» спел очередную песню о Гонтаревой

Студия "Квартал 95" посвятила еще один номер бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в очередной раз высмеяв пожар в ее доме под Киевом.

Видео выступления опубликовала в Facebook пресс-секретарь фракции партии “Слуга народа” Юлия Палийчук.

“Квартал 95″ извинился за Гонтареву. Больше смотрите в новогоднем выпуске”, — прокомментировала Палийчук.

На записи, опубликованной ею, актер Евгений Кошевой поет короткую песню о пожаре в доме Гонтеревой, называя ее “пресвятой погорелицей”, а себя — “лысым глупцом”.

“У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на “Дельта банка” карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого награждает во имя сына и отца, пресвятая погорелица”, — спец Кошевой.

Пока Кошевой пел, рядом на сцене находился актер студии Александр Пикалов в образе олигарха Игоря Коломойского, об угрозах со стороны которого Гонтарева неоднократно заявляла. В конце выступления оба актера бросили едкие фразы в адрес Гонтаревой, а на экране появилось фото Валерии Гонтаревой, над головой которой сиял нимб.

Пикалов: Женя, уже можно? Валерия Алексеевна! Пламенный привет!

Кошевой: Знаете, уважаемый, украинский политик должен прожить жизнь так, чтобы потом было не стыдно смотреть своим коллегам в глаза… В Лондоне!

Напомним, в октябре “Квартал” также выпустил музыкальный номер об экс-главе Нацбанка Украины. Тогда артисты студии “Квартал 95” жестко высмеяли то, что у экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой сгорел дом, назвав это “ярким событием”.

Кроме того, в выпуске прозвучал номер под названием “Горіла хата”. Ее исполнил Евгений Кошевой в сопровождении Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки. Игорь Коломойский заявил, что номер студии “Квартала 95” о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой ему очень понравился. А вот пользователям соцсетей — нет. Ведь Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки является убыточным, государство покрывает 100% его потребностей.