Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
По улицам города прошли люди в огромных меховых шапках и в костюмах муравьев.
Израиль, еврейские группы и премьер-министр Бельгии Софи Уилмес решительно осудили воскресный парад в Алсте.
Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал карнавал “позорным”. “Это надо прекратить. Этому нет места в Европе”, – написал он в Twitter.
Критики парада указали, что сравнение евреев с муравьями похоже на нацистский антисемитизм, который преследовал евреев как “паразитов”.
Пресс-секретарь мэра Алста Питер Ван ден Бош заявил BBC, что “это наш юмор … просто веселье”, “мы никому не желаем зла”.
“Это совсем не потакание антисемитизму – прошлогодняя реакция была чрезмерной”, – заявил Петер ван ден Бош. – На 200% здесь нет антисемитизма “.
Алст находится в 31 км к северо-западу от Брюсселя и управляется Новым фламандским альянсом (N-VA), националистической партией, выступающей за независимость Фландрии.
В прошлом году на карнавале также использовали карикатурное изображение евреев. Это вызвало такое возмущение, что карнавал вычеркнули из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В то же время власти города заявила, что не хочет видеть карнавал в этом списке.
На прошлой неделе участники карнавала также высмеяли премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Brexit, активистку Грету Тунберг и Иисуса Христа на кресте.
Были также люди в нацистской форме СС – несмотря на то, что во время Второй мировой войны нацисты депортировали около 25 000 евреев из оккупированной Бельгии в лагерь смерти Освенцим.
Nazi officers marching in Belgium again: Happy Carnival from Aalst! pic.twitter.com/sKCAvyzlaq
— Raphael Ahren (@RaphaelAhren) February 23, 2020
Во время воскресного парада показали карикатурный макет Стены Плача в Иерусалиме, священного места для евреев.
Глава министерства иностранных дел Израиля Юваль Ротем написал в Twitter:”Как низко могут упасть организаторы #aalstcarnival? Похоже, очень низко. Печально известный карнавал показал презренные антисемитские карикатуры”.
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