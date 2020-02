Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По улицам города прошли люди в огромных меховых шапках и в костюмах муравьев.

Израиль, еврейские группы и премьер-министр Бельгии Софи Уилмес решительно осудили воскресный парад в Алсте.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал карнавал “позорным”. “Это надо прекратить. Этому нет места в Европе”, – написал он в Twitter.

Критики парада указали, что сравнение евреев с муравьями похоже на нацистский антисемитизм, который преследовал евреев как “паразитов”.

Пресс-секретарь мэра Алста Питер Ван ден Бош заявил BBC, что “это наш юмор … просто веселье”, “мы никому не желаем зла”.

“Это совсем не потакание антисемитизму – прошлогодняя реакция была чрезмерной”, – заявил Петер ван ден Бош. – На 200% здесь нет антисемитизма “.

Алст находится в 31 км к северо-западу от Брюсселя и управляется Новым фламандским альянсом (N-VA), националистической партией, выступающей за независимость Фландрии.

В прошлом году на карнавале также использовали карикатурное изображение евреев. Это вызвало такое возмущение, что карнавал вычеркнули из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В то же время власти города заявила, что не хочет видеть карнавал в этом списке.

На прошлой неделе участники карнавала также высмеяли премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Brexit, активистку Грету Тунберг и Иисуса Христа на кресте.

Были также люди в нацистской форме СС – несмотря на то, что во время Второй мировой войны нацисты депортировали около 25 000 евреев из оккупированной Бельгии в лагерь смерти Освенцим.

