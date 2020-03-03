Папу Римского Франциска, который в последние дни болел и в связи с этим отменил официальные мероприятия, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на итальянское издание Il Messaggero.

В то же время пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни заявил, что пока не комментирует эту информацию.

Несколько дней тому назад стало известно, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции.

В Ватикане не уточняли природу болезни и заявляли о “легком недомогании”. Однако во время мессы в прошлую среду Папа Римский кашлял и плохо себя чувствовал, и этот момент зафиксировали СМИ.

Франциск никогда не отменял так много официальных мероприятий за годы своего папства.

Сообщения о болезни понтифика появились на фоне вспышки коронавируса в Италии.

Согласно данным издания Il Messaggero, проверка Папы Римского на коронавирус была профилактической. Когда после ряда мероприятий в прошлую среду и многочисленных встреч с людьми у понтифика повысилась температура, возникли боль в горле и озноб, врачи обследовали его.

Поскольку тест не подтвердил наличие коронавируса, Папа Франциск мог продолжать отправлять утренние мессы и принимать визиты в своей резиденции.

Тем временем на днях в Сети начала распространяться фейковая информация о якобы обнаружении коронавируса у понтифика. Источником дезинформации стало издание MCM News. На это, в частности, указывала бывшая сотрудница ЦРУ Синди Отис. По ее словам, домен сайта MCM News был зарегистрирован в Китае в 2016 году, а регистрационные данные были изменены лишь несколько дней тому назад.

Сам материал был написан достаточно небрежно и, вероятно, при помощи Google Translate.

В самом Ватикане настаивали, что у понтифика – “легкое недомогание”.

“Нет никаких предпосылок предположить другой диагноз, чем легкое недомогание”, – заявил представитель Ватикана в комментарии AFP.