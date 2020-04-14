Препарат "Протефлазид", который активно пропагандируется его производителем, НПК "Экофарм", как "эффективное средство" в борьбе с коронавирусом и для его профилактики, таковым на самом деле не является.

Об этом пишет Gazeta.ua в материале “Щучка и вейник. Какими травками предлагают лечить коронавирус шарлатаны от медицины, навязывая “Протефлазид”.

Как утверждает издание, “Экофарм” в качестве главного аргумента в пользу “Протефлазида” опирается на исследования, проведённые Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского с использованием метода молекулярного докинга при компьютерном моделировании.

Такой метод исследования не применим к “Протефлазиду”, так как он имеет растительную основу и состоит из двух компонентов.

“Компьютерное моделирование” и тем более “молекулярный докинг” звучат магически и авторитетно. Специалисты же говорят, что молекулярный докинг применим при исследовании одной составляющей, а у “Протефлазида” их две – щучка и вейник. Кроме этого, растительные препараты могут проверяться только на биологических объектах, и никакое компьютерное моделирование тут не поможет. А для экспериментов такого рода на биологическом материале необходимы месяцы, отчёт же вышел 19.03, т.е. начаться они должны были ещё в прошлом году, однако никаких свидетельств о таких исследованиях не предоставлено”, – пишет издание.

Gazeta.ua напоминает, что активную пиар-кампанию по продвижению “Протефлазида” в качестве чуть ли не нового слова в медицине начал экс-глава Центра гриппа, доктор медицинских наук Александр Гриневич.

Однако, как выяснилось, Гриневич также является заместителем директора НПК “Экофарм”, производящего этот препарат, продающийся в аптеках по цене от 300 до 600 грн.

Кстати, как пишет издание, к лечебным свойствам “Протефлазида” у медицинского сообщества и раньше не раз возникали вопросы. “Протефлазид” заявляли как действенное средство для лечения гриппа, герпеса, гепатита и даже ВИЧ. Правда, без подтверждения какими бы то ни было результатами исследований. В результате препарат был назван псевдолекарством, или попросту “фуфломицином”.

“В народе препараты такого рода, которые лечат от всего, называют “фуфломицином”. Кстати, “Протефлазид” ранее уже был удостоен этого звания, а производитель НПК “Экофарм” в 2018 году даже подавал в суд иск о защите репутации, но суд проиграл”, – пишет Gazeta.ua.

Издание приводит также высказывания экспертов, которые выразили свое мнение по поводу “Протефлазида”.

Проект Bihus.Info провел свое собственное расследование и пришел к следующему выводу: “В инструкции указано, что он вообще лечит от многих болезней: начиная от ОРВИ и гриппа и заканчивая гепатитами и СПИДом. Но никаких научных подтверждений относительно эффективности препарата в блокировании коронавируса нет”.

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский считает, что “предлагаемый препарат является спиртовой настойкой из двух трав и не может иметь должной эффективности”.

С ним согласен и врач-инфекционист Игорь Марков, который говорит, что “Протефлазид” “даже герпес лечит не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать, примерно как аскорбиновая кислота”.

А экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун обвинила руководство АМНУ в занятии лженаукой.