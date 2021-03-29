Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 24 апреля активиста Романа Ратушного, главу общественной организации "Защитим Протасов Яр" по подозрению в хулиганстве во время акции под Офисом президента 20 марта в поддержку Сергея Стерненка.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Ратушному инкриминируют то, что во время акции он поджег файер, бросил его в здание ОП, чем и повредил фасад. По данным следствия, он заранее принес с собой файер и действовал в группе. Ратушный отверг инкриминируемые преступления, но подтвердил, что на акции был.

Имя Ратушного назвал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он опубликовал смонтированное видео с участниками акции под Офисом президента. В видео Геращенко указываются имена лиц, которые якобы присутствовали на кадрах (их узнавали по одежде и т.д.).

Роман Ратушный отрицает причастность к противоправным действиям и требует от заместителя министра извинений и опровержения.

Прокуроры также показали снимок, по которому якобы идентифицировали Ратушного.

Народные депутаты Ярослав Юрчишин ( “Голос”) и Владимир Арьев ( “Европейская солидарность”) ходатайствовали о заключении Ратушного на поруки. Также о взятии на поруки ходатайствовали соседи Ратушного, но судья отклонила ходатайство. Прокуратура просила круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Судья показала наличие и достаточность фактов совершения правонарушения, не приняла ссылки защитников как основания для отказа ходатайство, и считает имеющимися риски, которые указаны в клопотонанни прокурора. Ратушный должна носить электронный браслет и круглосуточно быть дома до 24 мая.

Ратушный после оглашения решения сообщил, что будет его обжаловать и подавать иск против заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД о защите чести и достоинства.

Адвокат Евгения Закревская отметила, что Ратушный не является подозреваемым в уголовном производстве, поскольку момент вручения подозрения не соответствует дате составления и подписания подозрения.

Она также заявила журналистам, что единственным исключением, по которому Ратушный сможет покидать место жительства – медицинская помощь. Таким образом Ратушный не сможет принимать участие в делах Протасова Яра, участвовать в следственных экспериментах в качестве потерпевшего, а также участвовать в делах Майдана, в частности в деле об избиении студентов 30 ноября и других.

Закревская добавила, что из текста подозрения и материалов ходатайство квалифицирующий признак преступления отсутствует.

“Заявлений от пострадавших не поступало. Столкновений с полицейскими не установлено. Предметом, который, как считают, нужен для причинения телесных повреждений считается файер. В этот раз файеры летели в здание, в этом разница. Но зданию нельзя предоставить телесные повреждения. В этом деле есть избыточная квалификация”, – убеждена правозащитница.

Она также отметила, что доказательств, доказывающих вину конкретно Ратушного нет.

“Ходатайство базируется на скриншотах с видео замминистра Геращенко и МВД. Среди якобы идентифицированных лиц является демонтировано к видео Романа Ратушного с совершенно иной акции. И это является фактически единственным доказательством из тех, что представила прокуратура. Роман Ратушный сразу подал требование об опровержении”, – отметила Закревская.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.