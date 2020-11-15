В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других белорусских городах были задержаны около 700 участников акций протеста против режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр “Вясна”.

По состоянию на 19:00 количество задержанных во время акций протеста в Белорусов достигла 694-х человек.

Подавляющее большинство людей были схвачены в Минске. Также задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобино, Витебске и Бобруйске.

Чечня, Грозный, 1996 г.

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А нет же, это Минск https://t.co/kkf5edEmxN — Negronipolice 🥃 97% (@negronipolice) November 15, 2020