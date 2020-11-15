Об этом сообщает белорусский правозащитный центр “Вясна”.

По состоянию на 19:00 количество задержанных во время акций протеста в Белорусов достигла 694-х человек.

Подавляющее большинство людей были схвачены в Минске. Также задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобино, Витебске и Бобруйске.

  • Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция памяти белоруса Романа Бондаренко, погибшего в результате избиения неизвестными после спора из-за флага.