Об этом сообщает белорусский правозащитный центр “Вясна”.
По состоянию на 19:00 количество задержанных во время акций протеста в Белорусов достигла 694-х человек.
Подавляющее большинство людей были схвачены в Минске. Также задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобино, Витебске и Бобруйске.
Чечня, Грозный, 1996 г.
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А нет же, это Минск https://t.co/kkf5edEmxN
— Negronipolice 🥃 97% (@negronipolice) November 15, 2020
Силовики подошки вплотную к мемориалу. #минск pic.twitter.com/K8VOrWqO7L
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) November 15, 2020
Обстановка максимально накалена. #минск pic.twitter.com/LDAgOOtgB8
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) November 15, 2020
Обстановка максимально накалена. #минск pic.twitter.com/LDAgOOtgB8
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) November 15, 2020
#Беларусь #Минск #протесты #Belarus #Minsk #Belarusprotests https://t.co/L15nEdGavT
— Андрей Жидяев God’s Wrath (@AndreyZhidyaev) November 15, 2020
- Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция памяти белоруса Романа Бондаренко, погибшего в результате избиения неизвестными после спора из-за флага.