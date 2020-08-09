Об этом сообщает агентство Associated Press.

Так, в субботу, 8 августа, тысячи протестующих собрались на Площади мучеников в центре Бейрута. Участники акции под названием “Судный день” требовали наказать высокопоставленных чиновников, которых они считают виновными в недавних взрывах в порту, сообщает американский телеканал CNN. По их мнению, трагедия произошла из-за халатности власти.

Демонстрации охватили прилегающие районы и главную автомагистраль города.

Участники акции установили символическую виселицу как предупреждение для политиков, чьи халатность и коррупция, по их мнению, привели к смертоносным взрывам в порту.

“Отставка или виселица”, — было написано на плакатах.

Как информирует CNN, виселица была воздвигнута на том же месте, где более 100 лет тому назад власти Османской империи повесили несколько человек, устроивших восстание.

Фото: CNN

Группа демонстрантов, в которую вошли в том числе бывшие военные офицеры, ворвалась в здание Министерства иностранных дел Ливана и объявила о создании там “штаб-квартиры революции”. Они сожгли портрет президента страны Мишеля Ауна. По мнению участников протеста, он виновен в глубоком политическом и экономическом кризисе в стране.

Впоследствии разгневанные демонстранты заняли еще три министерства Ливана: экономики, энергетики и окружающей среды. Кроме того, участники протестов захватили здание Ассоциации банков страны, которую они также обвиняют в возникновении кризиса.

Раздавались такие лозунги, как: “Народ хочет падения режима!”, “Революция!” и “Уходите, вы все убийцы!”.

В ходе протестов произошли столкновения с правоохранителями. Силовики применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты, в свою очередь, забрасывали силы безопасности камнями.

Известно, что в ходе беспорядков погиб один сотрудник сил безопасности. Как сообщает агентство Reuters, он разбился, упав в шахту лифта, убегая от преследовавших его протестующих.

Согласно данным Красного Креста, в ходе столкновений пострадали не менее 238 человек: 63 из них нуждались в госпитализации.

Новостной телеканал Al Arabiya сообщает, что ливанская армия уже вытеснила протестующих из зданий министерств.

Стоит отметить, что на фоне протестов и столкновений в Бейруте к жителям Ливана обратился премьер-министр страны Хасан Диаб. В видеообращении он заявил, что страна сможет выйти из кризиса, если провести досрочные парламентские выборы. Диаб уточнил, что внесет законопроект о выборах на заседании правительства в понедельник, информирует Al Arabiya.

Он призвал все политические силы отложить разногласия и заявил, что готов оставаться на своем посту в течение двух месяцев, чтобы дать политикам время для работы над структурными реформами.

Диаб заверил, что расследование взрывов в порту будет продолжаться, пока не будут установлены все виновные.

“Коррупция и бесхозяйственность привели нас к нынешней катастрофе”, – подчеркнул он.

Согласно последним данным местного Министерства охраны здоровья, в результате взрывов в порту Бейрута погибли 158 человек и 6000 получили ранения.

Фото: Reuters

Фото: АР

Фото: CNN

  • Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.

    Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.

  • Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута.
  • Вследствие смертоносного взрыва в порту Бейрута (Ливан) погиб гражданин Украины Уильям Азар.