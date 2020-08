Об этом сообщает агентство Associated Press.

Так, в субботу, 8 августа, тысячи протестующих собрались на Площади мучеников в центре Бейрута. Участники акции под названием “Судный день” требовали наказать высокопоставленных чиновников, которых они считают виновными в недавних взрывах в порту, сообщает американский телеканал CNN. По их мнению, трагедия произошла из-за халатности власти.

Демонстрации охватили прилегающие районы и главную автомагистраль города.

Участники акции установили символическую виселицу как предупреждение для политиков, чьи халатность и коррупция, по их мнению, привели к смертоносным взрывам в порту.

“Отставка или виселица”, — было написано на плакатах.

Как информирует CNN, виселица была воздвигнута на том же месте, где более 100 лет тому назад власти Османской империи повесили несколько человек, устроивших восстание.

Группа демонстрантов, в которую вошли в том числе бывшие военные офицеры, ворвалась в здание Министерства иностранных дел Ливана и объявила о создании там “штаб-квартиры революции”. Они сожгли портрет президента страны Мишеля Ауна. По мнению участников протеста, он виновен в глубоком политическом и экономическом кризисе в стране.

Watch: Protesters storm #Lebanon’s foreign ministry building and put up banners that read “capital of the revolution” and “Beirut is a demilitarized city,” amid anti-government demonstrations in the wake of the deadly #Beirut explosion.https://t.co/pHRtcxMaha pic.twitter.com/L1g9kLozak — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2020

Live from Beirut’s occupied foreign ministry https://t.co/cKvKagtTn6 — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Впоследствии разгневанные демонстранты заняли еще три министерства Ливана: экономики, энергетики и окружающей среды. Кроме того, участники протестов захватили здание Ассоциации банков страны, которую они также обвиняют в возникновении кризиса.

Раздавались такие лозунги, как: “Народ хочет падения режима!”, “Революция!” и “Уходите, вы все убийцы!”.

Protestors have taken over the #Lebanon economy ministry, throwing down a rain of documents and a picture of President Michel Aoun. A man next to me shouts “focus on the bills man, tear up my bills.” pic.twitter.com/RAHtyOyk6K — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

В ходе протестов произошли столкновения с правоохранителями. Силовики применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты, в свою очередь, забрасывали силы безопасности камнями.

Известно, что в ходе беспорядков погиб один сотрудник сил безопасности. Как сообщает агентство Reuters, он разбился, упав в шахту лифта, убегая от преследовавших его протестующих.

Согласно данным Красного Креста, в ходе столкновений пострадали не менее 238 человек: 63 из них нуждались в госпитализации.

Новостной телеканал Al Arabiya сообщает, что ливанская армия уже вытеснила протестующих из зданий министерств.

Lebanese Army viciously beating protesters at Beirut’s ring road. Was trying to film it and got hit in the head. Am fine. They tried to take my phone. No chance. pic.twitter.com/XBlGJKwmcr — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Стоит отметить, что на фоне протестов и столкновений в Бейруте к жителям Ливана обратился премьер-министр страны Хасан Диаб. В видеообращении он заявил, что страна сможет выйти из кризиса, если провести досрочные парламентские выборы. Диаб уточнил, что внесет законопроект о выборах на заседании правительства в понедельник, информирует Al Arabiya.

Он призвал все политические силы отложить разногласия и заявил, что готов оставаться на своем посту в течение двух месяцев, чтобы дать политикам время для работы над структурными реформами.

Диаб заверил, что расследование взрывов в порту будет продолжаться, пока не будут установлены все виновные.

“Коррупция и бесхозяйственность привели нас к нынешней катастрофе”, – подчеркнул он.

Согласно последним данным местного Министерства охраны здоровья, в результате взрывов в порту Бейрута погибли 158 человек и 6000 получили ранения.