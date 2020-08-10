Протесты в Беларуси: 10 человек ранены, 120 – задержаны

Об этом пишет “Радыё Свабода“.
Так, общее количество протестующих неизвестно, поскольку акции проходили в разных городах страны и в разных районах столицы – Минска.
С утра 9 августа, в том числе во время акций протеста, практически не было доступа к социальным сетям и мессенджерам, также были проблемы с доступом к Интернету.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чамаданова сообщила изданию в 2 часа ночи, что несанкционированные митинги “еще не закончились“, поэтому количество задержанных будет известно утром. После этого задержания еще продолжались.
При этом, по словам правозащитников, в день выборов было задержано не менее 120 человек.
Отмечается, что во время акций в Минске было проведено несколько организованных разгонов с применением пистолетов и щитов, световых и шумовых гранат, водометов и других специальных средств. Журналисты “Радыё Свабода“ видели несколько раненых.
В больнице скорой помощи им заявили, что они не могут назвать количество пострадавших. При этом, по словам свидетелей, на акциях были ранены не менее 10 человек.
Кроме того, Telegram-канал NEXTA сообщил о первом погибшем в ходе столкновений в Минске.
Стоит отметить, что эта информация официально пока не подтверждена.
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