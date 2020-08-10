Covid-19 Украина

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Протесты в Беларуси: 10 человек ранены, 120 – задержаны

В Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.

Понедельник, 10 августа 2020, 07:41

Об этом пишет “Радыё Свабода“.

Так, общее количество протестующих неизвестно, поскольку акции проходили в разных городах страны и в разных районах столицы – Минска.

С утра 9 августа, в том числе во время акций протеста, практически не было доступа к социальным сетям и мессенджерам, также были проблемы с доступом к Интернету.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чамаданова сообщила изданию в 2 часа ночи, что несанкционированные митинги “еще не закончились“, поэтому количество задержанных будет известно утром. После этого задержания еще продолжались.

При этом, по словам правозащитников, в день выборов было задержано не менее 120 человек.

Отмечается, что во время акций в Минске было проведено несколько организованных разгонов с применением пистолетов и щитов, световых и шумовых гранат, водометов и других специальных средств. Журналисты “Радыё Свабода“ видели несколько раненых.

В больнице скорой помощи им заявили, что они не могут назвать количество пострадавших. При этом, по словам свидетелей, на акциях были ранены не менее 10 человек.

Кроме того, Telegram-канал NEXTA сообщил о первом погибшем в ходе столкновений в Минске.

Стоит отметить, что эта информация официально пока не подтверждена.

Фото: “Радыё Свабода”

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