Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что сегодня работники МТЗ, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Потому что их пропуска заблокировали. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, без проблем пропускали на завод.

К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода. Но собравшихся оттеснил ближе к выходу метро приехавший ОМОН. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым уже прибыло подкрепление , снова не разрешили им там находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а потом — на противоположную сторону улицы Долгобродской.

В МВД Беларуси заявили, что “у проходной столичного завода “МТЗ” состоялось несанкционированное массовое мероприятие, его участники мешали заводчанам пройти на работу”. По их данным, милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия.

В отношении задержанных начали административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, их дела будут направлены в суд.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.