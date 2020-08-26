Об этом сообщают белорусские издания “Радыё Свабода” и TUT.by.

Вечером в среду, 26 августа, в Минске состоялась очередная акция протеста. От нескольких сотен до 1,5 тысячи демонстрантов собрались на Площади Независимости возле костела Святых Симона и Елены (Красный костел).

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Незадолго до начала акции в Минске начались проблемы с доступом в Интернет, которые наблюдались около часа. Интернет, как сообщили представители операторов связи, был заблокирован по приказу властей.

Во время акции на месте присутствовало немалое количество правоохранителей. От инфогруппы МВД звучали призывы разойтись. Толпа в ответ скандировала “Фу!” и “Позор!”.

Присутствующие, как сообщают СМИ, не нарушали порядок — только высказывались о том, что происходит, используя свободный микрофон.

Около 20:30 протестующих начали разгонять. На площади появился ОМОН. По словам протестующих, правоохранители не применяли силу.

Около 20 человек были окружены ОМОНом на площади. По меньшей мере 14 человек, по данным правозащитников, были задержаны, посажены в автозаки и вывезены с площади.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Во время разгона омоновцы закрыли все выходы из костела. В это время в церкви находились около 100 человек. Они оставались в закрытом правоохранителями костеле около 40 минут.

Фото: TUT.by

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Президентские выборы состоялись 9 августа. В соответствии с утвержденными ЦИК результатов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Протесты вспыхнули 9 августа, в день проведения выборов. С первого дня протестов в Киеве проходят акции солидарности с белорусами. В частности, 16 августа в центре Киева прошел марш в поддержку белорусского народа. 