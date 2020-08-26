Об этом сообщают белорусские издания “Радыё Свабода” и TUT.by.
Вечером в среду, 26 августа, в Минске состоялась очередная акция протеста. От нескольких сотен до 1,5 тысячи демонстрантов собрались на Площади Независимости возле костела Святых Симона и Елены (Красный костел).
Незадолго до начала акции в Минске начались проблемы с доступом в Интернет, которые наблюдались около часа. Интернет, как сообщили представители операторов связи, был заблокирован по приказу властей.
Во время акции на месте присутствовало немалое количество правоохранителей. От инфогруппы МВД звучали призывы разойтись. Толпа в ответ скандировала “Фу!” и “Позор!”.
Присутствующие, как сообщают СМИ, не нарушали порядок — только высказывались о том, что происходит, используя свободный микрофон.
Около 20:30 протестующих начали разгонять. На площади появился ОМОН. По словам протестующих, правоохранители не применяли силу.
Около 20 человек были окружены ОМОНом на площади. По меньшей мере 14 человек, по данным правозащитников, были задержаны, посажены в автозаки и вывезены с площади.
Во время разгона омоновцы закрыли все выходы из костела. В это время в церкви находились около 100 человек. Они оставались в закрытом правоохранителями костеле около 40 минут.
Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Президентские выборы состоялись 9 августа. В соответствии с утвержденными ЦИК результатов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Протесты вспыхнули 9 августа, в день проведения выборов. С первого дня протестов в Киеве проходят акции солидарности с белорусами. В частности, 16 августа в центре Киева прошел марш в поддержку белорусского народа.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- В субботу, 15 августа, в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковським, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.
- 18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.
- 19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.