ОМОН разогнал акцию протеста на Площади Независимости в Минске. Около 100 человек были временно заблокированы правоохранителями в помещении костела. Есть задержанные.

Об этом сообщают белорусские издания “Радыё Свабода” и TUT.by.

Вечером в среду, 26 августа, в Минске состоялась очередная акция протеста. От нескольких сотен до 1,5 тысячи демонстрантов собрались на Площади Независимости возле костела Святых Симона и Елены (Красный костел).

Незадолго до начала акции в Минске начались проблемы с доступом в Интернет, которые наблюдались около часа. Интернет, как сообщили представители операторов связи, был заблокирован по приказу властей.

Во время акции на месте присутствовало немалое количество правоохранителей. От инфогруппы МВД звучали призывы разойтись. Толпа в ответ скандировала “Фу!” и “Позор!”.

Присутствующие, как сообщают СМИ, не нарушали порядок — только высказывались о том, что происходит, используя свободный микрофон.

Около 20:30 протестующих начали разгонять. На площади появился ОМОН. По словам протестующих, правоохранители не применяли силу.

Около 20 человек были окружены ОМОНом на площади. По меньшей мере 14 человек, по данным правозащитников, были задержаны, посажены в автозаки и вывезены с площади.

Во время разгона омоновцы закрыли все выходы из костела. В это время в церкви находились около 100 человек. Они оставались в закрытом правоохранителями костеле около 40 минут.