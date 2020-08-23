Об этом сообщает издание TUT.by.
На акцию вышли уже около ста тысяч белорусов, требующих отставки Лукашенко, наказания силовиков и проведения новых президентских выборов.
В это время местные власти закрыли на вход и выход станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.
Также в город стягивают военную технику, грузовики, автозаки для подавления протестов.
Митингующие хотели устроить минуту молчания на площади Независимости, но в мегафон стали говорить о нарушении законодательства. На это протестующие начали скандировать “Уходи”.
- Ранее сообщалось, что во время акций протеста из-за результатов выборов в Беларуси погибли четыре человека. Также до сих пор остается неизвестной судьба по меньшей мере 8 человек, пропавших после начала протестов 9 августа.