Сегодня, 23 августа, в Минске проходит Марш новой Беларуси против режима действующего президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает издание TUT.by.

На акцию вышли уже около ста тысяч белорусов, требующих отставки Лукашенко, наказания силовиков и проведения новых президентских выборов.

В это время местные власти закрыли на вход и выход станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

Также в город стягивают военную технику, грузовики, автозаки для подавления протестов.

Митингующие хотели устроить минуту молчания на площади Независимости, но в мегафон стали говорить о нарушении законодательства. На это протестующие начали скандировать “Уходи”.