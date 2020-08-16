В штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светлана Тихановской озвучили требования к власти.

Об этом с трибуны протеста заявила соратница кандидата Мария Колесникова.

В воскресенье, 16 августа, около 200 тысяч белорусов собрались на “Марш Свободы” в центре Минска. Также масштабные акции протеста происходили и в других городах Беларуси.

Протестующие устроили шествие от стелы “Минск — город герой” до площади Независимости, где состоялись выступления желающих в формате открытого микрофона.

С трибуны выступала и Мария Колесникова, которая является руководителем избирательного штаба экс-главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико, претендовавшего на пост президента Беларуси. Сейчас Бабарико находится в СИЗО, а сама Колесникова присоединилась к оппозиционному кандидату в президенты Светлане Тихановской.

“Сейчас мы требуем прекратить насилие. […] Ни один из причастных к насилию не был наказан, ни одно производство не было открыто, до сих пор не освободили людей. Так не будет, не пойдет”, — сказала она.

Колесникова объявила, что в понедельник, 17 августа, их команда подаст заявление с требованием открыть уголовное производство по фактам незаконных действий правоохранителей во время митингов, издевательств над протестующими и гибели по меньшей мере одного из них.

“Все кто применил насилие к демонстрантам и мирных белорусам должны понести ответственность”, — подчеркнула она.

Также она выдвинула к власти требование освободить всех политических заключенных, включая Виктора и Эдуарда Бабарико, Сергея Тихановского, и около 4 тысяч задержанных во время протестов.

“Наше главное требование — бывший президент должен подать в отставку”, — сказала Колесникова.

Она добавила, что ее команда поддерживает программу Тихановской, в частности, ее пункт о проведении новых выборов в стране.

Кроме этого, она заявила, что именно Тихановская победила на выборах 9 августа.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.