Протесты в Беларуси: задержанные рассказывают об ужасающих пытках – все подробности

В Беларуси начали массово выпускать людей, задержанных на мирных митингах. Многие из них рассказывают о нечеловеческих пытках со стороны правоохранителей.

#Буквы собрали все подробности.

Так, в ночь с 13 на 14 августа из колонии на улице Окрестина были освобождены несколько сотен человек.

Пытки в автозаках

По данным Euroradio, за последние дни в автозаках оказались тысячи белорусов. Одному из них удалось спрятать телефон и записать все, что там происходило.

Сотрудники ОМОНа унижают людей, угрожают им, а также бьют и нецензурно выражаются.

Видео содержит нецензурную лексику!

Пытки в СИЗО

По данным Радыё Свабода, после освобождения из тюрем Минска и Жодино сильно избитые люди попали в больницу скорой помощи Минска.

Они намерены обратиться в Следственный комитет с результатами судебно-медицинской экспертизы.

Люди рассказывают, что их пытали электрошокером, им не давали воду, в туалет пустили лишь на вторые сутки. Ночевать пришлось на полу.

“Пытки электрошокером, людям ножом выстригали волосы. Людям в лицо баллончиком распыляли в глаза…”, – рассказал один из выпущенных.

По словам освобожденных, их били просто так, а некоторые из сотрудников ОМОНа показывали на задержанных, “как нужно бить”.

Также их заставляли петь гимн и кричать: “Мы любим ОМОН”.

Кроме того, девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказала, что ее били 10 ОМОНовцев.

“Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны, сказали по кругу пустят. Сказали, что ***** так, что мама родная не узнает”, – рассказала она.

Девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказывает, как с ней обращались силовики. «Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны». pic.twitter.com/RpYMCYZMg7 — TUT.BY (@tutby) August 13, 2020

Реакция ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что утверждения о пытках и другом жестоком обращении с задержанными должны быть тщательно расследованы.

Он также подчеркнул важность предоставления всем белорусам возможности реализовать свои гражданские и политические права. Это включает мирное выражение их взглядов в соответствии с законом. По словам Генсека ООН, власти страны должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации.