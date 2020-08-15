Протесты в Беларуси: задержанные рассказывают об ужасающих пытках – все подробности

#Буквы собрали все подробности.
Так, в ночь с 13 на 14 августа из колонии на улице Окрестина были освобождены несколько сотен человек.
Пытки в автозаках
По данным Euroradio, за последние дни в автозаках оказались тысячи белорусов. Одному из них удалось спрятать телефон и записать все, что там происходило.
Сотрудники ОМОНа унижают людей, угрожают им, а также бьют и нецензурно выражаются.
Видео содержит нецензурную лексику!
Пытки в СИЗО
По данным Радыё Свабода, после освобождения из тюрем Минска и Жодино сильно избитые люди попали в больницу скорой помощи Минска.
Они намерены обратиться в Следственный комитет с результатами судебно-медицинской экспертизы.
Люди рассказывают, что их пытали электрошокером, им не давали воду, в туалет пустили лишь на вторые сутки. Ночевать пришлось на полу.
“Пытки электрошокером, людям ножом выстригали волосы. Людям в лицо баллончиком распыляли в глаза…”, – рассказал один из выпущенных.
По словам освобожденных, их били просто так, а некоторые из сотрудников ОМОНа показывали на задержанных, “как нужно бить”.
Также их заставляли петь гимн и кричать: “Мы любим ОМОН”.
Кроме того, девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказала, что ее били 10 ОМОНовцев.
“Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны, сказали по кругу пустят. Сказали, что ***** так, что мама родная не узнает”, – рассказала она.
Девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказывает, как с ней обращались силовики.
«Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны». pic.twitter.com/RpYMCYZMg7
— TUT.BY (@tutby) August 13, 2020
Реакция ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что утверждения о пытках и другом жестоком обращении с задержанными должны быть тщательно расследованы.
Он также подчеркнул важность предоставления всем белорусам возможности реализовать свои гражданские и политические права. Это включает мирное выражение их взглядов в соответствии с законом. По словам Генсека ООН, власти страны должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации.
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- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 11 августа министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске.
- Сегодня, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.