Об этом сообщила его советница Гуля Алмамбетова на своей странице в Facebook.

“Официально. Мэр Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Спасибо за службу, Азиз Эмильбекович”, – говорится в сообщении.

По данным “Радио Азаттык”, ранее здание муниципалитета столицы заняли неизвестные люди и назначили “народного” мэра, которым стал Жоошбек Коеналиев.

Сам он, комментируя событие журналистам, сказал, что его назначение должен узаконить горкенеш, на что требуется время.

Напомним, вчера, 5 октября, в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.