Про це повідомляє ВВС.

Влада країни заявила, що протестанти – це “вандали, які вчиняють умисні акти. Їх організували й профінансували дисидентські групи з FARC і ELN”.

Це не перший випадок, коли антиурядові протести в Колумбії закінчуються смертями та пораненнями протестантів. У 2019 році підліток Ділан Круз помер внаслідок удару по голові поліційним спорядженням. У вересні 2020 року, щонайменше семеро осіб загинули внаслідок протестів (через смертельний електрошокер поліціянта).

В ООН вже заявили про занепокоєння щодо протестів у Колумбії. Зокрема, в організації заявили про неприпустимість застосування надмірної сили. В ООН зауважили, що організація була шокована подіями 3 травня, коли поліціянти відкрили вогонь по протестантах.

В ООН відомо, що в результаті протестів є загиблі, однак скільки їх — невідомо.

Омбудсмен Колумбії повідомляла про 19 загиблих внаслідок протестів протягом минулого тижня.

Фото: Reuters

Протести в Колумбії розпочалися 28 квітня. Вони були спровоковані відкладеною податковою реформою. В уряді говорили, що нова реформа — ключ до пом’якшення економічної кризи в Колумбії. ВВП у країні знизився на 6,8% торік через пандемію. Це найглибша економічна криза в країні за останні 50 років. Окрім того, через пандемію в країні зросла кількість безробітних.

Однак, якби податкову реформу провели, то було б скасовано чимало пільг та підвищено податки для підприємств. Населення вийшло на протестні акції через це.

В неділю, 2 травня, президент Колумбії Іван Дуке повідомив, що скасує податкову реформу. Однак, населення не відступило та протести продовжилися. Протестувальники в понеділок заявили, що попри слова президента, вони незадоволені тим, що правоохоронці застосовують до них неправомірну силу.

Однак поліціянти стверджують, що постраждало багато їх колег, які намагалися завадити протестантам грабувати магазини й підпалювати автобуси. За їх даними, сотні офіцерів поранено, одного вбито.