Про це повідомляє ВВС.
Влада країни заявила, що протестанти – це “вандали, які вчиняють умисні акти. Їх організували й профінансували дисидентські групи з FARC і ELN”.
Це не перший випадок, коли антиурядові протести в Колумбії закінчуються смертями та пораненнями протестантів. У 2019 році підліток Ділан Круз помер внаслідок удару по голові поліційним спорядженням. У вересні 2020 року, щонайменше семеро осіб загинули внаслідок протестів (через смертельний електрошокер поліціянта).
В ООН вже заявили про занепокоєння щодо протестів у Колумбії. Зокрема, в організації заявили про неприпустимість застосування надмірної сили. В ООН зауважили, що організація була шокована подіями 3 травня, коли поліціянти відкрили вогонь по протестантах.
В ООН відомо, що в результаті протестів є загиблі, однак скільки їх — невідомо.
Омбудсмен Колумбії повідомляла про 19 загиблих внаслідок протестів протягом минулого тижня.
Фото: Reuters
Протести в Колумбії розпочалися 28 квітня. Вони були спровоковані відкладеною податковою реформою. В уряді говорили, що нова реформа — ключ до пом’якшення економічної кризи в Колумбії. ВВП у країні знизився на 6,8% торік через пандемію. Це найглибша економічна криза в країні за останні 50 років. Окрім того, через пандемію в країні зросла кількість безробітних.
Однак, якби податкову реформу провели, то було б скасовано чимало пільг та підвищено податки для підприємств. Населення вийшло на протестні акції через це.
В неділю, 2 травня, президент Колумбії Іван Дуке повідомив, що скасує податкову реформу. Однак, населення не відступило та протести продовжилися. Протестувальники в понеділок заявили, що попри слова президента, вони незадоволені тим, що правоохоронці застосовують до них неправомірну силу.
Однак поліціянти стверджують, що постраждало багато їх колег, які намагалися завадити протестантам грабувати магазини й підпалювати автобуси. За їх даними, сотні офіцерів поранено, одного вбито.
- У понеділок, 1 лютого, збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- З початку перевороту у М’янмі було зафіксовано щонайменше 55 смертей. Для розгону прихильників демократичного режиму в місті Янгон військові застосували сльозогінний газ, гумові кулі й світло-шумові гранати.