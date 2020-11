Об этом сообщает ABC News.

В Портленде, штат Орегон, привлекли Национальную гвардию из-за насилия в центре города. По данным шерифа округа Малтнома, по меньшей мере восемь человек были арестованы.

В Нью-Йорке вспыхнули стычки между полицией и протестующими в Гринвич-Виллидж. Полицейские заблокировали протестующих, используя тактику кеттлинга, после чего провели задержания. Полиция сообщила, что арестовала более 20 человек.

Sources say more than a dozen protesters have been arrested after setting fires and clashing with police in Greenwich Village. https://t.co/lpxDczuR3Z pic.twitter.com/uZWLsKFyYf

— Eyewitness News (@ABC7NY) November 5, 2020