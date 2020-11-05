В среду вечером протесты, связанные с выборами переросли в стычки во многих городах США.

Об этом сообщает ABC News.

В Портленде, штат Орегон, привлекли Национальную гвардию из-за насилия в центре города. По данным шерифа округа Малтнома, по меньшей мере восемь человек были арестованы.

В Нью-Йорке вспыхнули стычки между полицией и протестующими в Гринвич-Виллидж. Полицейские заблокировали протестующих, используя тактику кеттлинга, после чего провели задержания. Полиция сообщила, что арестовала более 20 человек.

NYPD currently kettling protestors at 5th Ave & 8th St. pic.twitter.com/GR2tLOtdhZ — NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) November 5, 2020

Sources say more than a dozen protesters have been arrested after setting fires and clashing with police in Greenwich Village. https://t.co/lpxDczuR3Z pic.twitter.com/uZWLsKFyYf — Eyewitness News (@ABC7NY) November 5, 2020



“Мы ценим и ценим важность свободы слова. Нашим главным приоритетом была и всегда будет безопасность”, – говорится в сообщении департамента. “Мы арестовали более 20 человек, которые пытались спровоцировать людей на мирном протесте, разжигая костры, бросая мусор и яйца на Манхэттене”.

Это некоторые из вещей, которые правоохранительные органы изъяли сегодня у протестующих. Фейерверк, молотки, аэрозольная краска.

Фото: Multnomah Co Sheriff

Протестующие по всей стране призвали чиновников тщательно подсчитывать голоса, поскольку президент Дональд Трамп ранее безосновательно утверждал, что текущий подсчет голосов был мошенничеством, и подал иски в нескольких штатах, чтобы оспорить итоги голосования.