Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Отмечается, что опасения по поводу китайского законодательства о национальной безопасности вызвали очередную волну протестов в мировом финансовом центре.
Несмотря на запрет публичных собраний, сотни протестующих вышли на улицы.
Ранее во вторник протестующие собрались в нескольких торговых центрах, чтобы скандировать лозунги о продвижении демократии. Акция прошла мирно и завершилась через час.
Некоторые держали плакаты с надписями “Мы не можем дышать! Свободный Гонконг” и “Молодые жизни имеют значение”, с отсылкой на протесты в антирасистские протесты в США.
В прошлом году 9 июня, по разным оценкам, более миллиона протестующих вышли на улицы против предложенного закона, разрешающего экстрадицию в материковый Китай, где суды контролируются Коммунистической партией.
- В Гонконге возле консульства США собрались десятки протестующих поддержать демонстрации против расовой дискриминации.