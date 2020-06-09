Во вторник сотни протестующих собрались в центре Гонконга, чтобы отметить год постоянных выступлений за демократию.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Отмечается, что опасения по поводу китайского законодательства о национальной безопасности вызвали очередную волну протестов в мировом финансовом центре.

Несмотря на запрет публичных собраний, сотни протестующих вышли на улицы.

Ранее во вторник протестующие собрались в нескольких торговых центрах, чтобы скандировать лозунги о продвижении демократии. Акция прошла мирно и завершилась через час.

Некоторые держали плакаты с надписями “Мы не можем дышать! Свободный Гонконг” и “Молодые жизни имеют значение”, с отсылкой на протесты в антирасистские протесты в США.

В прошлом году 9 июня, по разным оценкам, более миллиона протестующих вышли на улицы против предложенного закона, разрешающего экстрадицию в материковый Китай, где суды контролируются Коммунистической партией.