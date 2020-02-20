Об этом он заявил журналистам в прямом эфире телеканала ICTV, сообщают #Буквы.
“Люди же не знают что делать! Может оно и хорошо будет! Может все пройдет. Я например, могу сказать, что двух человек возьму за миллион. Миллион гривен. За миллион я возьму к себе. Мне не так много осталось, миллион гривен детям останется. Если миллион дадут – я их возьму, вы же понимаете”, – сказал протестующий.
Он также напомнил, что все местные жители, которые вышли на протест, голосовали за Владимира Зеленского.
“Я хочу сказать президенту Зеленскому. Мы за него голосовали. Все. Вот все, кто здесь стоят на площади, я даю гарантию, что все, что люди вышли, только за него голосовали. Только за Зеленского. Ему стыдно за это. Пусть ему будет стыдно”, – отметил местный житель Новых Санжар.
Стоит отметить, что на выборах президента Украины 84, 98% избирателей округа №149, куда входят Новые Санжары, проголосовали за Зеленского, а 13,30% – за Петра Порошенко.
- Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прибыл в Харьков. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.