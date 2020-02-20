Один из протестующих в Новых Санжарах заявил, что готов взять двух эвакуированных из Китая за 1 млн гривен.

Об этом он заявил журналистам в прямом эфире телеканала ICTV, сообщают #Буквы.

“Люди же не знают что делать! Может оно и хорошо будет! Может все пройдет. Я например, могу сказать, что двух человек возьму за миллион. Миллион гривен. За миллион я возьму к себе. Мне не так много осталось, миллион гривен детям останется. Если миллион дадут – я их возьму, вы же понимаете”, – сказал протестующий.

Он также напомнил, что все местные жители, которые вышли на протест, голосовали за Владимира Зеленского.

“Я хочу сказать президенту Зеленскому. Мы за него голосовали. Все. Вот все, кто здесь стоят на площади, я даю гарантию, что все, что люди вышли, только за него голосовали. Только за Зеленского. Ему стыдно за это. Пусть ему будет стыдно”, – отметил местный житель Новых Санжар.

Стоит отметить, что на выборах президента Украины 84, 98% избирателей округа №149, куда входят Новые Санжары, проголосовали за Зеленского, а 13,30% – за Петра Порошенко.