Об этом сообщают газета The New York Times и телеканал CNN.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.

Из-за этих событий заседание Конгресса остановили. Вскоре начали появляться сообщения о том, что вице-президент Майк Пенс был эвакуирован из Капитолия. Впоследствии законодатели проинформировали, что членов Палаты представителей также эвакуировали.

Известно, что сейчас лидеры Сената и Палаты представителей находятся в безопасности в неизвестном месте.

Под дверью зала Палаты представителей происходило вооруженное противостояние. Полицейским пришлось охранять двери с оружием в руках.

Сообщается, что применяли свето-шумовые гранаты и газ.

Фото и видео, всплывающие в сети, показывают, что протестующим удалось проникнуть в зал Сената:

Полиция Капитолия сейчас работает над тем, чтобы обезопасить второй этаж Капитолия. За пределами здания продолжаются протесты, но полиция пока не делает серьезных шагов, чтобы разогнать толпу.

Реакция Трампа

Дональд Трамп, ранее поощрявший протестующих, теперь обратился к ним с просьбой вести себя мирно.

“Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайся спокойным!”, — написал он.

После он обратился к тем, кто находится в Капитолии с требованием уважительно относиться к полицейским:

“Я прошу всех в Капитолии США оставаться мирными. Никакого насилия! Помните, мы — Партия Закона и Порядка — уважайте Закон и наших великих мужчин и женщин в синем. Спасибо!”.

Реакция законодателей

Конгрессмен Адам Кинзингер, республиканец из Иллинойса, назвал это “попыткой государственного переворота”. Он осудил действия протестующих и обратился к Трампу.

“Вы не защищаете страну”, — написал он.

“Это неправильно. Мы не такие. Сегодня я убита горем за нашу страну”, — прокомментировала республиканка и член Палаты представителей Нэнси Мейс, сообщая о своей эвакуации.

Примечательно, что сенатор-республиканец Тед Круз, ранее возглавивший группу сенаторов, которые намеревались подать возражения против результатов выборов на итоговом заседании Конгресса, призвал протестующих немедленно прекратить штурм Капитолия.

“Те, кто штурмуют Капитолий, должны остановиться СЕЙЧАС. Конституция защищает мирные протесты, но насилие — левых или правых — это ВСЕГДА неправильно. И те, кто прибегает к насилию, наносят вред тому делу, которое, по их словам, поддерживают”, — заявил он.