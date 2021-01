Об этом сообщают газета The New York Times и телеканал CNN.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.

PHOTOS: Trump supporters force lockdown of Capitol in Washington after entering building https://t.co/CXWBhNKhRa pic.twitter.com/WFUgaMYxoj — Bloomberg (@business) January 6, 2021

Из-за этих событий заседание Конгресса остановили. Вскоре начали появляться сообщения о том, что вице-президент Майк Пенс был эвакуирован из Капитолия. Впоследствии законодатели проинформировали, что членов Палаты представителей также эвакуировали.

Известно, что сейчас лидеры Сената и Палаты представителей находятся в безопасности в неизвестном месте.

Под дверью зала Палаты представителей происходило вооруженное противостояние. Полицейским пришлось охранять двери с оружием в руках.

House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., asked for the National Guard to clear and secure the Capitol, according to a person familiar with the situation not authorized to speak on the record. pic.twitter.com/bDLne4cP1p — USA TODAY (@USATODAY) January 6, 2021

Сообщается, что применяли свето-шумовые гранаты и газ.

Фото и видео, всплывающие в сети, показывают, что протестующим удалось проникнуть в зал Сената:

BREAKING: Protesters are on the Senate floor now: pic.twitter.com/k4Q0ln8pZs — Frank Thorp V (@frankthorp) January 6, 2021

Полиция Капитолия сейчас работает над тем, чтобы обезопасить второй этаж Капитолия. За пределами здания продолжаются протесты, но полиция пока не делает серьезных шагов, чтобы разогнать толпу.

Реакция Трампа

Дональд Трамп, ранее поощрявший протестующих, теперь обратился к ним с просьбой вести себя мирно.

“Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайся спокойным!”, — написал он.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

После он обратился к тем, кто находится в Капитолии с требованием уважительно относиться к полицейским:

“Я прошу всех в Капитолии США оставаться мирными. Никакого насилия! Помните, мы — Партия Закона и Порядка — уважайте Закон и наших великих мужчин и женщин в синем. Спасибо!”.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Реакция законодателей

Конгрессмен Адам Кинзингер, республиканец из Иллинойса, назвал это “попыткой государственного переворота”. Он осудил действия протестующих и обратился к Трампу.

“Вы не защищаете страну”, — написал он.

You are not protecting the country. Where is the DC guard? You are done and your legacy will be a disaster. https://t.co/7jWYWE7TVj — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

“Это неправильно. Мы не такие. Сегодня я убита горем за нашу страну”, — прокомментировала республиканка и член Палаты представителей Нэнси Мейс, сообщая о своей эвакуации.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police. This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021

Примечательно, что сенатор-республиканец Тед Круз, ранее возглавивший группу сенаторов, которые намеревались подать возражения против результатов выборов на итоговом заседании Конгресса, призвал протестующих немедленно прекратить штурм Капитолия.

“Те, кто штурмуют Капитолий, должны остановиться СЕЙЧАС. Конституция защищает мирные протесты, но насилие — левых или правых — это ВСЕГДА неправильно. И те, кто прибегает к насилию, наносят вред тому делу, которое, по их словам, поддерживают”, — заявил он.

Those storming the Capitol need to stop NOW. The Constitution protects peaceful protest, but violence—from Left or Right— is ALWAYS wrong. And those engaged in violence are hurting the cause they say they support. — Ted Cruz (@tedcruz) January 6, 2021