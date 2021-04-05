Об этом пишет агентство Reuters.
Сообщается, что в ходе протестов военные застрелили как минимум троих человек.
Протестующие писали на пасхальных яйцах лозунги: “Весенняя революция”, “Мы должны победить” и “Убирайся, MAH” (имеется в виду лидер хунты Мин Аунг Хлаинг).
Молодежь раздавала яйца с посланиями протеста в одном из крупнейших городов Мьянмы – Янгоне.
Толпы мирных граждан выходили на улицы днем и ночью, несмотря на кровавые репрессии и облавы на лидеров активистов.
Ассоциация помощи политическим заключенным (AAPP), группа активистов, наблюдающая за потерями и арестами, сообщила, что число погибших протестующих по состоянию на вечер субботы составило 557 человек.
Как известно, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
- Позже военные заявили о планах провести новые выборы.
- 7 февраля стало известно, что в Мьянме военные отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram. Тем не менее это не помешало десяткам тысяч жителей страны выйти на протесты.
- 21 февраля полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим в Мандалае, в результате чего погибли по меньшей мере двое.
- 22 февраля полиция Мьянмы начала разгон демонстрантов в столице Нейпьидо после того, как предприятия по всей стране закрылись из-за всеобщей забастовки против военного переворота.
- В конце февраля Facebook заблокировал аккаунты военных Мьянмы и связанных с ней СМИ из-за “исключительно серьезных нарушений прав человека” и потенциальной возможности использования социальных сетей для новых актов насилия после переворота в стране.
- Также стало известно, что в результате переворота в Мьянме восемь полицейских сбежали в Индию и попросили там убежища. Они заявили, что не согласны с приказами военных, взявших власть в свои руки. Власти Мьянмы требуют выдать их обратно.
- Совет Безопасности ООН не смог согласовать заявление, в котором осудил бы переворот в Мьянме и призвал военных к сдержанности.
- 28 марта в Мьянме, во время разгона мирных протестов против захвата власти военными, погибли как минимум 114 человек.
- С начала протестов, которые вспыхнули в Мьянме после военного переворота, погибли, по меньшей мере, 43 ребенка.