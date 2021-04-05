В Мьянме противники военного переворота написали протестные послания на пасхальных яйцах, а также вышли на улицы многотысячной толпой.

Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что в ходе протестов военные застрелили как минимум троих человек.

Протестующие писали на пасхальных яйцах лозунги: “Весенняя революция”, “Мы должны победить” и “Убирайся, MAH” (имеется в виду лидер хунты Мин Аунг Хлаинг).

Молодежь раздавала яйца с посланиями протеста в одном из крупнейших городов Мьянмы – Янгоне.

Толпы мирных граждан выходили на улицы днем ​​и ночью, несмотря на кровавые репрессии и облавы на лидеров активистов.

Ассоциация помощи политическим заключенным (AAPP), группа активистов, наблюдающая за потерями и арестами, сообщила, что число погибших протестующих по состоянию на вечер субботы составило 557 человек.

Как известно, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.