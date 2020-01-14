Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, 11 января сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против непрозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета. 12 января в Иране люди снова вышли на акции протестов.

Во время демонстраций полиция била демонстрантов дубинками. Появлялась также информация о том, что силовики применяли против протестующих огнестрельное оружие. Иранская полиция отрицает стрельбу по демонстрантам и сообщает, что офицерам приказано действовать сдержанно.

Судебная власть Ирана заявила, что во время беспорядков были задержаны 30 человек. В то же время сообщается, что власти намерены проявлять терпимость к “законным протестам”.

Напомним, во время антиправительственных протестов в Тегеране, вызванных ситуацией вокруг крушения самолета МАУ, на несколько часов был задержан посол Великобритании в Иране. В Европейском союзе выразили обеспокоенность в связи с его задержанием.