Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Участники массовой акции протеста против полицейского насилия в четверг вышли на площадь Юнион-сквер. Они проследовали до здания Сити-холла (Ратуши Нью-Йорка), перекрыв трафик в районе Нижнего Манхэттена, сообщает CBS New York.
Участники протеста в основном вели себя мирно, но в какой-то момент возникли столкновения между ними и полицией.
Некоторые демонстранты начали бросать в полицейских элементы дорожного ограждения и пытались отобрать у них велосипеды.
В результате были задержаны как минимум 72 человека.
В частности, пять человек были арестованы за нападения на сотрудников полиции, 33 – за нарушения, связанные с препятствованием власти и сопротивлением аресту, еще 34 человека арестованы за хулиганство и блокирование улицы.
В ходе протеста двое офицеров полиции получили сотрясение мозга, один из них доставлен в больницу. Также пострадали два помощника инспекторов полиции.
В пятницу, 29 мая, акция протеста в Нью-Йорке продолжилась. Протестующие прошли через Бруклинский мост. Многие из них скандировали: “Black Lives Matter!” (“Жизнь чернокожих имеет значение!”).
Сообщается о новых арестах. Их точное количество пока не известно.
Johannes Eisele/AFP/Getty Images
Фото: gothamist.com
protesters have made it to Foley Square police up ahead. pic.twitter.com/AxmdpwyOsN
— Gwynne Hogan (@GwynneFitz) May 28, 2020
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.