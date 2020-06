Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать.

Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.

28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну.

31 мая акции протеста проходили в Берлине и Лондоне. Теперь демонстрации против расизма проходят также в Нидерландах и Франции.

Американская газета The New York Times опубликовала подборку ярких фотографий, сделанных во время акций протеста в разных уголках США.

Вторник, 2 июня

Миннеаполис

Джанна Флойд, 6 лет, дочь Джорджа Флойда, и ее мать, Рокси Вашингтон, говорят с журналистами о его смерти.

Нью-Йорк

Луисвилл

Вашингтон

Хьюстон

Филониза Флойд, брат Джорджа Флойда, выступает на митинге.

Понедельник, 1 июня

Миннеаполис Нью-Йорк Луисвилл Лос-Анджелес Даллас Вашингтон Филадельфия Сиэтл Сент-Луис Окленд Атланта Сан-Франциско

Воскресенье, 31 мая

Вашингтон

Миннеаполис

Филадельфия

Фергусон (Миссури)

Нью-Йорк

Атланта

Колумбия

Лос-Анджелес

Сан-Франциско

Талса (Оклахома)

Бостон

Майами

Детройт

Сиэтл

Тампа (Флорида)

