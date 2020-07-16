Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попросил министров финансов, экономики и внутренних дел уйти в отставку из-за массовых протестов в Софии.

Об этом сообщает Reuters.

Тем не менее протестующие требуют, чтобы и сам Борисов, и главный прокурор покинули посты. Их обвиняют в коррупции.

Отставки министров связаны с обвинениями в работе с оппозиционной этнической турецкой партией ДПС (“Движение за права и свободы”) и их главой, бизнесменом и медиамагнатом Деляном Пеевским.

“Такие предположения имеют негативное влияние на партию”, – заявили в партии Борисова ГЕРБ.

Также болгарский премьер заявил, что к концу недели примет решение, останется правительство работать до запланированных выборов следующей весной или уйдет в отставку.

Вице-премьер Томислав Дончев заявил, что есть три варианта решения ситуации.

“Правительство остается, уходит в отставку или в этом парламенте формируется новое правительство”, – сказал Дончев.