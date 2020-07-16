Об этом сообщает Reuters.
Тем не менее протестующие требуют, чтобы и сам Борисов, и главный прокурор покинули посты. Их обвиняют в коррупции.
Отставки министров связаны с обвинениями в работе с оппозиционной этнической турецкой партией ДПС (“Движение за права и свободы”) и их главой, бизнесменом и медиамагнатом Деляном Пеевским.
“Такие предположения имеют негативное влияние на партию”, – заявили в партии Борисова ГЕРБ.
Также болгарский премьер заявил, что к концу недели примет решение, останется правительство работать до запланированных выборов следующей весной или уйдет в отставку.
Вице-премьер Томислав Дончев заявил, что есть три варианта решения ситуации.
“Правительство остается, уходит в отставку или в этом парламенте формируется новое правительство”, – сказал Дончев.
- Ранее сообщалось, что в Болгарии уже седьмой день проходят протесты против правительства Болгарии и главного прокурора.