Протесты в США: Демократы хотят ограничить полномочия полицейских

На фоне массовых протестов против расизма и полицейской агрессии демократы внесли в Конгресс США законопроект, которые предусматривает значительные ограничения полномочий полиции.

Об этом сообщает америкнаское издание The Hill.

В понедельник, 7 июня, на фоне продолжающихся по всей стране протестов против расизма и полицейской агрессии демократы внесли в Конгресс США законопроект, предусматривающих реформы правоохранительной системы, направленные на борьбу с расовыми различиями в системе уголовного правосудия.

Документ был разработан “Черным кокусом” Конгресса — закрытым собранием большинства афромеамерицев-членов Конгресса. Он предусматривает ряд мер, направленных на то, чтобы ограничить возможности для применения силы полицейскими, от чего чаще страдают темнокожие американцы и другие меньшинства. В частности, он предлагает:

установить федеральный запрет на использование полицейскими удушающих приемов;

устранить юридический щит, защищающий полицию от судебных процессов;

разрешить использование камер наблюдения по всей стране;

ограничить передачу оружия военного образца полиция на местах и запретить его использование полицейскими;

создать национальную базу данных, в которой раскрываются имена офицеров и их злоупотребления.

Демократы планируют вынести этого законопроект на рассмотрение до конца месяца. Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер пообещал созвать заседание, как только предложение будет готово к рассмотрению.

Реакция республиканцев

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США с членами антифашистской организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем – обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках. Что это за движение можно прочитать по ссылке. Аналогичные мысли высказывали и члены Республиканской партии.

В электронном письме, распространенном утром 8 июня, представитель Национального комитета Республиканской партии в Конгрессе Майкл МакАдамс раскритиковал предложение демократов заявив, что это “последняя безумная идея”, предложенная ими.

“Ни одна отрасль не застрахована от упразднения демократии демократами. Сначала они хотели отменить частную медицинскую страховку, затем это был капитализм, а теперь это полиция. Что дальше, пожарная часть?”, — заявил он.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на инициативу.

“В этом году было зарегистрировано самое низкое число преступлений в истории нашей страны, и теперь радикальные левые демократы хотят лишить финансирования и отказаться от нашей полиции”, — заявил он в Twitter.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.