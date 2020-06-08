Протесты в США: Демократы хотят ограничить полномочия полицейских

Об этом сообщает америкнаское издание The Hill.
В понедельник, 7 июня, на фоне продолжающихся по всей стране протестов против расизма и полицейской агрессии демократы внесли в Конгресс США законопроект, предусматривающих реформы правоохранительной системы, направленные на борьбу с расовыми различиями в системе уголовного правосудия.
Документ был разработан “Черным кокусом” Конгресса — закрытым собранием большинства афромеамерицев-членов Конгресса. Он предусматривает ряд мер, направленных на то, чтобы ограничить возможности для применения силы полицейскими, от чего чаще страдают темнокожие американцы и другие меньшинства. В частности, он предлагает:
- установить федеральный запрет на использование полицейскими удушающих приемов;
- устранить юридический щит, защищающий полицию от судебных процессов;
- разрешить использование камер наблюдения по всей стране;
- ограничить передачу оружия военного образца полиция на местах и запретить его использование полицейскими;
- создать национальную базу данных, в которой раскрываются имена офицеров и их злоупотребления.
Демократы планируют вынести этого законопроект на рассмотрение до конца месяца. Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер пообещал созвать заседание, как только предложение будет готово к рассмотрению.
Реакция республиканцев
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США с членами антифашистской организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем – обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках. Что это за движение можно прочитать по ссылке. Аналогичные мысли высказывали и члены Республиканской партии.
В электронном письме, распространенном утром 8 июня, представитель Национального комитета Республиканской партии в Конгрессе Майкл МакАдамс раскритиковал предложение демократов заявив, что это “последняя безумная идея”, предложенная ими.
“Ни одна отрасль не застрахована от упразднения демократии демократами. Сначала они хотели отменить частную медицинскую страховку, затем это был капитализм, а теперь это полиция. Что дальше, пожарная часть?”, — заявил он.
Реакция Трампа
Президент США Дональд Трамп также отреагировал на инициативу.
“В этом году было зарегистрировано самое низкое число преступлений в истории нашей страны, и теперь радикальные левые демократы хотят лишить финансирования и отказаться от нашей полиции”, — заявил он в Twitter.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах.
Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе и по всему миру. Протесты продолжаются по сей день.
2 июня в результате общественных беспорядков на территории США как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений. 3 июня стало известно, что в результате протестов погибли 13 человек.
На фоне массовых протестов в США участились случаи мародерства, в ряде американских городов был введен комендантский час. К 4 июня количество задержанных во время массовых протестов достигло 10 тысяч человек.
Помимо этого, по подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
5 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что иностранные силы, а также экстремистские группировки используют протесты в связи со смертью Джорджа Флойда в своих интересах.
Президент США Дональд Трамп угрожал, что в случае, если руководители штатов или городов откажутся “предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей”, он будет ссылаться на Закон о восстании 1807 года, который позволяет президенту развернуть вооруженные силы США для подавления общественных беспорядков. В Пентагоне это заявление осудили, отметив, что развертывание армии для подавления протестов в США неуместно. Уже 3 июня Пентагон направил 1600 военных в федеральный округ Колумбия для сдерживания протестов.
Генерал, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал президента США Дональда Трампа за угрозы использовать военных, чтобы подавить массовые протесты, обвинив его в попытке “разделить страну”. Бывший глава аппарата Белого дома Джон Фрэнсис Келли согласился с мнением Мэттиса.
На фоне протестов и неоднозначной реакции президента республиканцы засомневались, поддержат ли Трампа на выборах. Уже 7 июня первый сенатор-республиканец принял участие в акциях протестах. Им стал сенатор от штата Юта Митт Ромни, который присоединился к протестующим в Вашингтоне.
- Все четверо полицейских, которые присутствовали при задержании Джорджа Флойда, были уволены.
- Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу.
- В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.