В США от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса продолжаются массовые протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда. По всей стране задержаны около 1600 человек.

Об этом говорится в материале американского информационного агентства AP.

Fкции протеста начались в Миннеаполисе после смерти Флойда в понедельник. Полицейский при задержании пережал коленом Флойду шею, после чего он перестал дышать.

Протесты отчасти сопровождались поджогом зданий и полицейских машин, битьем стекол и грабежом магазинов. С пятницы беспорядки охватили всю страну. Протестующие обвиняют полицию в массовом применении необоснованного насилия.

На улицы США вышли десятки тысяч человек.

Эксперты опасаются, что демонстрации, во время которых люди не придерживаются социального дистанцирования и не носят медицинские маски, может вызвать новую волну заболеваний коронавирусом, в то время, как страна находится на пути выхода из блокировки.

Протестующие подожгли мэрию и участок полиции в Рено, в Фарго полиция, в свою очередь использовала слезоточивый газ против демонстрантов, которые бросали камни. Массовые беспорядки произошли и в Северной, в Ричмонде, штат Вирджиния, в Индианаполисе и многих других городах США.

В Вашингтоне вокруг Белого Дома была развернута Национальная гвардия, где толпа скандировала лозунги против полицейских. Одетые в камуфляж и держащие щиты, войска стояли в тесной линии в нескольких ярдах от толпы, не давая им двигаться вперед.

Трамп подогревал гнев в Твиттере, говоря, что, если бы протестующие зашли за ограждение Белого дома, их “встретили бы с самыми злыми собаками и самым зловещим оружием, которое кто-либо когда-то видел”.

Президент Дональд Трамп, который провел большую часть субботы во Флориде из-за запуска ракеты SpaceX, приземлился на лужайке в президентском вертолете, вошел внутрь, не разговаривая с журналистами.

В Филадельфии, по меньшей мере, 13 офицеров получили ранения, когда протесты ожесточились, и, как минимум, четыре полицейских автомобиля были подожжены.

В Солт-Лейк-Сити протестующие нарушили комендантский час, подожгли несколько полицейских машин, а губернатор штата Юта развернул войска Национальной гвардии. По данным полиции, шесть человек были арестованы и один сотрудник полиции получил ранения после удара по голове бейсбольной битой.

В Лос-Анджелесе протестующие скандировали “Black Lives Matter”, полиция использовала дубинки, чтобы отбросить толпу и выпустила по протестующим резиновые пули.

А в Нью-Йорке происходили столкновения между полицейскими и протестующими.

Между тем, в Джуно, Аляска, сотрудники правоохранительных органов присоединились участникам протеста на мирной акции.

В Миннеаполисе где начались акции протеста, полиция, солдаты и члены Национальной гвардии въехали в город к 8 часов вечера, когда вступил в силу комендантский час, чтобы разогнать акции протеста. Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули для расчистки улиц за пределами полицейского участка и в других местах.

В ходе протестов было арестовано более 1300 человек в 16 городах с четверга, в том числе более 500 в пятницу в Лос-Анджелесе.

Протестующие обвиняют полицейских в том, что те неоправданно применяют насилие, а также в том, что помимо погибшего Флойда, ранее из-за действий полицейских десятки людей погибли.

Офицер, который держал его колено на шее Флойда, когда он умолял о воздухе, был арестован в пятницу и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Но многие протестующие требуют арестов еще трех причастных офицеров.