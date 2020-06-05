В США во время протестов против расизма и полицейской агрессии офицеры 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.

Об этом идет речь в материале международного журналистского проекта Bellingcat.

Как сообщалось ранее, в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Вскоре протесты начались по всей стране.

Во многих городах акции протеста переросли в массовые беспорядки. В некоторых штатах полиция и местные чиновники вводили комендантский час и подавляли протесты, используя слезоточивый газ, резиновые пули, перцовые баллончики и дубинки.

Немалую роль в освещении протестов играют журналисты, чьи права в США защищены Первой поправкой Конституции. Однако во время волны протестов против расизма и полицейской агрессии сами журналисты также неоднократно становились жертвами насилия со стороны офицеров.

Bellingcat сделали подборку фото и видео, на которых запечатлены аресты журналистов, насилие в их отношении или моменты запугивания сотрудников прессы, а также пообщались в пострадавшими, чтобы узнать дополнительную информацию.

Photo-journalist hit by less lethal marker round in face. H/t @daphnetoli https://t.co/oSMm421I6r — Nick Waters (@N_Waters89) May 30, 2020

Incident 21: multiple journalist pepper sprayed despite identifying themselves as journalists. I believe in Minneapolis. H/t @honhow https://t.co/Inkdc5B7w2 — Nick Waters (@N_Waters89) May 31, 2020

В результате в треде в Twitter было собрано порядка 150 отдельных случаев насилия в отношении журналистов. В подборку не вошли инциденты, когда насилие к журналистам проявляли протестующие.

“Это связано с тем, что полицейские должны знать о свободе прессы во время акций протеста и о том, как ее защищать. Во всяком случае, полиция должна защищать журналистов от другого насилия, с которым они могут столкнуться во время протеста”, — отметили журналисты.

Детально изучив имеющиеся фото и видео инцидентов, Bellingcat определили точное местоположение журналистов в момент нападений. На основе этих данных была составлена интерактивная карта.

Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Миннеаполисе, где Джордж Флойд был убит.

И в Вашингтоне — в районе Белого дома.

“В общей сложности мы заархивировали 140 инцидентов с участием по меньшей мере 157 журналистов, и мы будем продолжать отслеживать и отмечать на карте эти инциденты до тех пор, пока они будут происходить”, — подчеркнули Bellingcat.

Также в проекте напомнили, что за весь 2019 год в США было зафиксировано 150 случае нарушения свободы прессы. Таким образом, число инцидентов за неделю протестов превысило количество зафиксированных за весь прошлый год.