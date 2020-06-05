Об этом идет речь в материале международного журналистского проекта Bellingcat.
Как сообщалось ранее, в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Вскоре протесты начались по всей стране.
Во многих городах акции протеста переросли в массовые беспорядки. В некоторых штатах полиция и местные чиновники вводили комендантский час и подавляли протесты, используя слезоточивый газ, резиновые пули, перцовые баллончики и дубинки.
Немалую роль в освещении протестов играют журналисты, чьи права в США защищены Первой поправкой Конституции. Однако во время волны протестов против расизма и полицейской агрессии сами журналисты также неоднократно становились жертвами насилия со стороны офицеров.
Bellingcat сделали подборку фото и видео, на которых запечатлены аресты журналистов, насилие в их отношении или моменты запугивания сотрудников прессы, а также пообщались в пострадавшими, чтобы узнать дополнительную информацию.
Photo-journalist hit by less lethal marker round in face.
H/t @daphnetoli https://t.co/oSMm421I6r
— Nick Waters (@N_Waters89) May 30, 2020
Incident 21: multiple journalist pepper sprayed despite identifying themselves as journalists. I believe in Minneapolis.
H/t @honhow https://t.co/Inkdc5B7w2
— Nick Waters (@N_Waters89) May 31, 2020
В результате в треде в Twitter было собрано порядка 150 отдельных случаев насилия в отношении журналистов. В подборку не вошли инциденты, когда насилие к журналистам проявляли протестующие.
“Это связано с тем, что полицейские должны знать о свободе прессы во время акций протеста и о том, как ее защищать. Во всяком случае, полиция должна защищать журналистов от другого насилия, с которым они могут столкнуться во время протеста”, — отметили журналисты.
Детально изучив имеющиеся фото и видео инцидентов, Bellingcat определили точное местоположение журналистов в момент нападений. На основе этих данных была составлена интерактивная карта.
Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Миннеаполисе, где Джордж Флойд был убит.
И в Вашингтоне — в районе Белого дома.
“В общей сложности мы заархивировали 140 инцидентов с участием по меньшей мере 157 журналистов, и мы будем продолжать отслеживать и отмечать на карте эти инциденты до тех пор, пока они будут происходить”, — подчеркнули Bellingcat.
Также в проекте напомнили, что за весь 2019 год в США было зафиксировано 150 случае нарушения свободы прессы. Таким образом, число инцидентов за неделю протестов превысило количество зафиксированных за весь прошлый год.
- 4 июня в Миннеаполисе (США) состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом.
- По состоянию на 5 июня более 100 правоохранителей были ранены во время протестов. Более 10 тысяч участников протестов арестованы.
- Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что иностранные силы, а также экстремистские группировки используют протесты в связи со смертью Джорджа Флойда в своих интересах.