Об этом идет речь в материале международного журналистского проекта Bellingcat.

Как сообщалось ранее, в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Вскоре протесты начались по всей стране.

Во многих городах акции протеста переросли в массовые беспорядки. В некоторых штатах полиция и местные чиновники вводили комендантский час и подавляли протесты, используя слезоточивый газ, резиновые пули, перцовые баллончики и дубинки.

Немалую роль в освещении протестов играют журналисты, чьи права в США защищены Первой поправкой Конституции. Однако во время волны протестов против расизма и полицейской агрессии сами журналисты также неоднократно становились жертвами насилия со стороны офицеров.

Bellingcat сделали подборку фото и видео, на которых запечатлены аресты журналистов, насилие в их отношении или моменты запугивания сотрудников прессы, а также пообщались в пострадавшими, чтобы узнать дополнительную информацию.

Photo-journalist hit by less lethal marker round in face.

Incident 21: multiple journalist pepper sprayed despite identifying themselves as journalists. I believe in Minneapolis.

H/t @honhow https://t.co/Inkdc5B7w2

— Nick Waters (@N_Waters89) May 31, 2020