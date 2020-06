Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, в настоящее время в США и за их пределами проходят массовые акции протеста, связанные со смертью темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который погиб в результате жестокого задержания белыми полицейскими на прошлой неделе.

В некоторых штатах полицейские жестоко разгоняют протестующих, в том числе — используя резиновые пули и газ. Например, во время беспорядков в Сиэтле полиция применила перцовый спрей против демонстрантов и пострадала маленькая девочка.

В некоторых городах полицейские поддерживали протестующих. Так происходило в городе Майами, а также Хьюстоне и Нью-Йорке.

В городе Флинт (округ Дженеси, штат Мичиган) в поддержку протестующих выступил шериф округа Крис Свонсон. Соответствующие ролики в Сети опубликовали участники акции протеста.

На ролике видно, как Свонсон выходит к протестующим и делает такое заявление:

В ответ митингующие скандируют “Иди с нами! Иди с нами! Иди с нами! Иди с нами!”.

“Давайте идти”, — отвечает Свонсон.

Police officers in Flint lay down their gear and start marching with protesters 💪 pic.twitter.com/DlqaPSdSW8

— Theo Shantonas (@TheoShantonas) May 31, 2020