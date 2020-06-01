Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, в настоящее время в США и за их пределами проходят массовые акции протеста, связанные со смертью темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который погиб в результате жестокого задержания белыми полицейскими на прошлой неделе.

В некоторых штатах полицейские жестоко разгоняют протестующих, в том числе — используя резиновые пули и газ. Например, во время беспорядков в Сиэтле полиция применила перцовый спрей против демонстрантов и пострадала маленькая девочка.

В некоторых городах полицейские поддерживали протестующих. Так происходило в городе Майами, а также Хьюстоне и Нью-Йорке.

В городе Флинт (округ Дженеси, штат Мичиган) в поддержку протестующих выступил шериф округа Крис Свонсон. Соответствующие ролики в Сети опубликовали участники акции протеста.

На ролике видно, как Свонсон выходит к протестующим и делает такое заявление:

“Мы хотим быть с вами в самом деле. Поэтому я снял шлем и сложил дубинки. Я хочу сделать это парадом, а не протестом. У вас здесь есть дети, есть собаки. Итак, слушайте, что я говорю вам… Эти полицейские любят вас. Эти полицейские там обнимаются с людьми. Итак, просто скажите нам, что нужно сделать”.

В ответ митингующие скандируют “Иди с нами! Иди с нами! Иди с нами! Иди с нами!”.

“Давайте идти”, — отвечает Свонсон.

Police officers in Flint lay down their gear and start marching with protesters 💪 pic.twitter.com/DlqaPSdSW8 — Theo Shantonas (@TheoShantonas) May 31, 2020

Стоит отметить, что накануне акции шериф, который активно ведет аккаунты и соцсетях и собственный сайт, поделился информацией о смерти Джорджа Флойда в Facebook.

В своем посте Свонсон раскритиковал действия полицейских, причастных к гибели мужчины.

“Я присоединяюсь к хору граждан и сотрудников правоохранительных органов, призывая к быстрому аресту и судебному преследованию каждого сотрудника полиции, причастного к этому ужасному преступлению. […] Действия, которые мы наблюдали на этом видео, разрушают старания полиции по всей стране, и подрывают доверие, которое создается так кропотливо. В эти выходные я прошу, чтобы мы не выпускали Флойда из наших мыслей, поскольку наша нация оплакивает его и ищет путь вперед”, — написал он.

Ранее на фоне продолжающихся протестов против расизма публично выступили компании Playstation и Disney, а также американский бренд одежды Undefeated.

В поддержку протестующих выступили 44-й президент США Барак Обама, а также первый темнокожий пилот “Формулы-1” Льюис Хэмилтон.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти стало удушье.