Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

Инцидент произошел около 10 вечера. Сообщается, что протестующие попытались зайти внутрь, однако правоохранители сумели оттеснить их.

По причине угрозы со стороны протестующих, Макрона с женой пришлось вывести, после чего правоохранители образовали специальный коридор, позволив проехать его автомобилю.

На телеканале, сославшись на инсайдеров в президентском окружении, заявили, что несмотря на произошедшее Макрон не намерен отказываться от посещений театральных представлений.

Как известно, еще 5 декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

В связи с этим верховный комиссар Франции по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку.