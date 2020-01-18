Президента Франции Эммануэля Макрона вместе с его супругой Брижит, пришлось экстренно эвакуировать из театра Буф-дю-Нор (Париж) из-за угрозы со стороны протестующих против пенсионной реформы.

Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

Инцидент произошел около 10 вечера. Сообщается, что протестующие попытались зайти внутрь, однако правоохранители сумели оттеснить их.

По причине угрозы со стороны протестующих, Макрона с женой пришлось вывести, после чего правоохранители образовали специальный коридор, позволив проехать его автомобилю.

На телеканале, сославшись на инсайдеров в президентском окружении, заявили, что несмотря на произошедшее Макрон не намерен отказываться от посещений театральных представлений.

Как известно, еще 5 декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

В связи с этим верховный комиссар Франции по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку.