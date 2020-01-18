Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.
Инцидент произошел около 10 вечера. Сообщается, что протестующие попытались зайти внутрь, однако правоохранители сумели оттеснить их.
По причине угрозы со стороны протестующих, Макрона с женой пришлось вывести, после чего правоохранители образовали специальный коридор, позволив проехать его автомобилю.
На телеканале, сославшись на инсайдеров в президентском окружении, заявили, что несмотря на произошедшее Макрон не намерен отказываться от посещений театральных представлений.
🔴Plusieurs manifestants tentent d’entrer dans le Théâtre des Bouffes du Nord alors qu’Emmanuel Macron est à l’intérieur. #greve17janvier #Macron #Paris #EmmanuelMacron #direct pic.twitter.com/JNAihVumbz
— Charles Baudry (@CharlesBaudry) 17 января 2020 г.
Как известно, еще 5 декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
В связи с этим верховный комиссар Франции по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку.
- 5 декабря во Франции объявлена общенациональная забастовка против пенсионной реформы правительства.