Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В своем заявлении в среду, 9 декабря, Хантер Байден сообщил, что в этот вторник узнал о расследовании от своего адвоката. Дело ведет прокуратура США в штате Делавэр.

“Я воспринимаю этот вопрос очень серьезно, но я уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и правильно, в частности, с помощью профессиональных налоговых советников”, — уверяет Байден-младший.

Команда Байдена по передаче власти также опубликовала заявление об этой новости.

“Избранный президент Байден глубоко гордится своим сыном, который прошел через тяжелые вызовы (включая жестокие личные нападения) за последние месяцы, чтобы стать сильнее”, — подчеркнули в команде.