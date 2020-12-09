Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В своем заявлении в среду, 9 декабря, Хантер Байден сообщил, что в этот вторник узнал о расследовании от своего адвоката. Дело ведет прокуратура США в штате Делавэр.

“Я воспринимаю этот вопрос очень серьезно, но я уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и правильно, в частности, с помощью профессиональных налоговых советников”, — уверяет Байден-младший.

Команда Байдена по передаче власти также опубликовала заявление об этой новости.