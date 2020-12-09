Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В своем заявлении в среду, 9 декабря, Хантер Байден сообщил, что в этот вторник узнал о расследовании от своего адвоката. Дело ведет прокуратура США в штате Делавэр.
“Я воспринимаю этот вопрос очень серьезно, но я уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и правильно, в частности, с помощью профессиональных налоговых советников”, — уверяет Байден-младший.
Команда Байдена по передаче власти также опубликовала заявление об этой новости.
“Избранный президент Байден глубоко гордится своим сыном, который прошел через тяжелые вызовы (включая жестокие личные нападения) за последние месяцы, чтобы стать сильнее”, — подчеркнули в команде.
- Напомним, ранее New York Post опубликовало компрометирующую “переписку” якобы сына вице-президента США Джо Байдена, Хантера, с украинским коллегой из компании Burisma Вадимом Пожарским.
- Впоследствии в социальной сети Facebook удалили страницу украинского нардепа Андрея Деркача, против которого ранее США ввели санкции за вмешательство в выборы президента. Это произошло после того, как он поделился материалом New York Post.
- В ноябре украинский бизнесмен сирийского происхождения Харес Юсеф признался британской газете The Times, что его попросили соврать о бизнес-сделках Хантера Байдена для причинения вреда репутации его отца — избранного президента Джо Байдена.