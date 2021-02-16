Об этом идет речь в статье #Букв “Как ботофермы власти поддерживают Зеленского и уничтожают его оппонентов”.
Сетка ботов нацелена против политических оппонентов президента и не только. Главным врагом стал пятый президент Украины – Петр Порошенко. Ему посвящают целые группы и вспоминают исключительно в негативном контексте: Порошенко навязывают партнерство с Медведчуком, упрекают Минскими соглашениями, используют фотошоп и мемы. Только на рекламу постов об отдыхе Порошенко в январе владельцы страниц потратили более 1000 долларов.
Много внимания, особенно в течение последних дней, страницы уделяют спикеру парламента и члену команды Зеленского Дмитрию Разумкова. На рекламные атаки против главы Верховной Рады только за февраль 2021 потрачено от 1400 до 1800 долларов США.
Кроме них в атаку попал украинский режиссер и бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов после того, как назвал себя “подарком Зеленскому от Путина”.
В списке “жертв” был и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, с которым у президента был конфликт из-за нежелания вводить карантин.
Мишенью становились и бывшие соратники президента — бывший глава Офиса президента Андрей Богдан и исключенный из фракции “Слуги народа” нардеп Гео Лерос.
Вспоминали и о главе КСУ Александре Тупицком, с которым у президента конфликт, и мэре Киева Виталии Кличко, и бывшем премьере Арсении Яценюке.
Но досталось не только оппонентам политическим. В частности, под раздачу попало и “Дизель Шоу”, которое обвиняло “Квартал-95” в плагиате.
- Ранее #Буквыанализировали фан-страницы президента в Instagram (именно там нам предлагали поставить рекламу за российские рубли).
- Также изучали Facebook-страницу, на которой президента называли “хозяином Украины” и тратили тысячи долларов на продвижение.