В отношении пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко открыто уже, по меньшей мере, 58 уголовных дел.

Об этом сообщил сегодня на брифинге один из его адвокатов Илья Новиков.

“Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая уголовных дел из “списка Порошенко”. Опять же, мы не знаем, мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам не известно, но по состоянию на сейчас – это 58 уголовных дел”, – отметил он.

Новиков добавил, что сейчас “нет никаких признаков”, что Государственное бюро расследований, открывающее дела, намерено остановиться и изменить “направление своих усилий”.

“Очевидно, что это им гораздо интереснее, чем их нормальная работа”, – заявил адвокат.

В свою очередь адвокат Игорь Головань сообщил, что некоторые уголовные дела против Порошенко были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Однако впоследствии Печерский районный суд Киева возобновил расследование.

“Закрывались они из-за отсутствия состава преступления, были собраны доказательства того, что никакого состава преступления не было. Отменялись постановления о закрытии уголовных производств почему-то Печерским судом города Киева, хотя эти производства должен рассматривать Шевченковский суд. Мы имеем абсолютную противоправную и беззаконную связку, которой руководит, по нашему глубокому убеждению, уже третий представитель команды Портнова, который занял соответствующую должность в Офисе президента. Сегодня это, по-моему, господин Татаров. Мы так думаем, это наши суждения”, – подчеркнул Головань.