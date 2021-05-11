Про це очільник СБУ розповів, виступаючи на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.
“Сьогоднішня Росія за своєю суттю є державою-спецслужбою. І будь-який напрям зовнішньої політики РФ – це не класична дипломатія, а низка спеціальних операцій. Лише по Україні з території Росії працюють близько 7 тисяч співробітників. І це, хочу вам сказати, лише “офісні працівники”. Вдумайтесь у цю цифру: 7 тисяч людей щодня приходять на роботу, аби займатися розвідувально-підривною діяльністю проти України“, – зазначив Баканов.
Він також поінформував, які пріоритети визначають для себе російські спецслужби щодо України:
• за будь-яку ціну перешкоджати зміцненню національної безпеки України (наприклад, через зрив міждержавних домовленостей щодо підтримки нашої країни чи щодо надання їй допомоги);
• провокувати масові акції протесту та заворушення;
• розширювати старі та формувати нові агентурні мережі;
• проводити інформаційні спецоперації, “бо сьогодні пропаганда стала надпотужною зброєю”;
• забезпечувати ресурсами терористичні утворення “ЛНР/ДНР” та підтримувати збройний конфлікт на Сході України.
Баканов додав, що “серйозну увагу росіяни приділяють як точковим диверсіям і терактам, так і загальній дестабілізації ситуації” в Україні. Для цього створюються та фінансуються окремі проросійські проєкти.
“Йде комплексна робота на шкоду Україні майже 24 години на добу”, – наголосив голова СБУ.
За його словами, спецслужби РФ змінили підхід до вербування і тепер намагаються залучити до співпраці не лише українських високопосадовців, а й більш широке коло громадян України (“шукають агентів усюди”).
Баканов поінформував, що протягом 2020 року СБУ припинила діяльність 5 агентурних мереж, затримала 12 агентів російських спецслужб.
Крім того, СБУ запобігла 7 терактам і затримала 10 осіб, причетних до їх підготовки. За матеріалами спецслужби винесено 192 судові вироки за терористичну діяльність і посягання на цілісність України.
Також було нейтралізовано 600 кіберакак “на державні ресурси”.
(На відео – з 3 год. 23 хв.)
- У березні цього року повідомлялося, що кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) заблокували масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання “Armageddon”.
- Раніше повідомлялося, що російські хакери здійснили кібератаку на систему документообігу державних органів України.
- У січні Служба безпеки України викрила агента російських спецслужб і бойовиків “ЛНР”, який планував дестабілізувати ситуацію в нашій країні й готував “тарифний майдан”.
- Раніше контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) встановила, що співробітники прикордонного управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії змушують українських громадян, які регулярно відвідують анексований Крим, давати згоду на конфіденційне співробітництво.