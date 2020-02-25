Об этом Арьев сообщает на своей странице в Facebook.
“Уголовное дело против продюсера “1+1″, для которого украинский язык оказался неполноценным, возбуждено. Следим за результатами расследования”, – написал он.
При этом депутат опубликовал фотографию ответа полиции на свое обращение.
“10.02.2020 следственным отделом Подольского управления полиции сведения, содержащиеся в обращении, внесены в Единый реестр досудебных расследований по №12020100070000502 по признакам уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК Украины”, – говорится в ответе.
- Напомним, что телеканал “1+1” снял комедийные сериалы на 2020 год на украинском языке, а все мелодрамы на русском. Продюсер канала Елена Еремеева во время презентации нового сезона канала заявила: “Найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, весьма непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке выглядят хуже, чем комедии“.