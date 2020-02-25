Народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Владимир Арьев заявил, что полиция открыла уголовное дело против продюсера канала "1+1", которая утверждала, что украинский язык не подходит для мелодрам.

Об этом Арьев сообщает на своей странице в Facebook.

“Уголовное дело против продюсера “1+1″, для которого украинский язык оказался неполноценным, возбуждено. Следим за результатами расследования”, – написал он.

При этом депутат опубликовал фотографию ответа полиции на свое обращение.

“10.02.2020 следственным отделом Подольского управления полиции сведения, содержащиеся в обращении, внесены в Единый реестр досудебных расследований по №12020100070000502 по признакам уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК Украины”, – говорится в ответе.