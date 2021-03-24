Сенатор от Демократической партии Барни Сандерс, противник Дональда Трампа, считает, что решение заблокировать аккаунт 45-го президента США в Twitter неправильным, так как ему не дали возможности высказаться.

Об этом Сандерс сказал в подкасте “The Ezra Klein Show” для New York Times.

Он сделал акцент на том, что крайне негативно относится к Трампу, как личности, но все равно считает действия социальной сети неправильными.

Он назвал Трампа “расистом, сексистом, гомофобом, ксенофобом, патологическим лжецом, авторитаристом, человеком, который не верит в верховенство закона”.

Но при этом он считает, что заблокировав профили Трампа в социальных сетях, ему не дали возможность высказаться.

“Чувствую ли я себя комфортно в ситуации, когда действующий на тот момент президент США оказался лишен возможности высказывать свою точку зрения в Twitter ? Нет, мне не комфортно”, – заявил Сандерс.

Он считает, что в подобной ситуации нужно соблюдать баланс. Он считает, что рано или поздно на месте Трампа может быть человек с совершенно иными взглядами.

Сандерс сказал, что ему не нравится, что “власть оказалась в руках нескольких людей, возглавляющих высокотехнологичные компании”.

Аккаунты Трампа заблокированы в Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Reddit и других социальных сетях.

Финансовый директор Twitter сообщил, что Трампу не разрешат вернуться в Twitter, даже если он снова баллотируется и победит на президентских выборах в США.

Напомним, действие учетной записи Трампа в Twitter и других соцсетях было остановлено после его подстрекательства к беспорядкам в Капитолии США 6 января, когда сотни сторонников бывшего президента штурмовали здание Капитолия. О том, почему Трамп получил пожизненный бан в Twitter, #Буквы рассказывали в материале.