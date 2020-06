Статью напечатали в американском журнале National Interest, который называют лояльным к главе РФ.

На шести отдельных страницах (Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II) Путин излагает свое видение того, почему началась Вторая война, какие “скелеты в шкафу” у стран Европы, а также – какие уроки должен извлечь каждый из той “правды”, которую он рассказал.

В его понимании, он должен вернуть “не только память о победе, но и большую часть территориальных приобретений, которые были утеряны после развала Советского Союза”.

В предисловии к статье редакция National Interest отметила, что Путин предлагает “комплексную оценку Второй мировой войны, заявляя, что сегодня европейские политики и в особенности польские лидеры стремятся “замести под ковер” факт Мюнхенского сговора”.

То есть, по сути, Путин заявил, что развязала войну не Германия, а Польша.

О чем статья Путина – кратко в тезисах.

Версальский договор

Путин пишет, что для Германии Версальский договор (который ознаменовал окончание Первой мировой войны) был “символом глубокой несправедливости и национального унижения”. Он считает, что именно из-за обязательств, возложенных на Германию, среди немцев была сформирована “питательная среда для радикальных и реваншистских настроений”. Путин считает, что “подогрели” ситуацию западные страны. В первую очередь, он винит в этом Британию и США.

Мюнхенский сговор

Речь идет о Мюнхенском соглашении 1938 года, которое предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. От Чехословакии требовали урегулировать территориальные споры.

Путин же считает, что это был именно сговор, который стал, по сути, причиной Второй мировой войны. Польша в этой ситуации якобы стала посредником, столкнув между собой Германию и Советский союз.

“Британия, а также Франция предпочли отказаться от своих гарантий и бросить Чехословакию на растерзание. И направить устремления нацистов на восток с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз столкнулись и обескровили друг друга”, – считает Путин.

“Тот факт, что страны однажды нарушили свои обязательства и поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые из них даже участвовали в дележке прибыли, — это не единственная причина (для сокрытия события). Еще одна заключается в том, что это своего рода стыд перед воспоминаниями тех драматических дней 1938 года, когда СССР был единственным, кто вступился за Чехословакию”, — написал Путин.

Путин подчеркнул, что в этой ситуации Польша была в сговоре с Германией.

“Предатели советских идеалов”

Путин считает, что Иосиф Сталин, которого по истечении времени обвиняют во многих преступлениях, имел понимание характера внешних угроз, а потому заслуживает уважения.

“В отличие от многих других европейских лидеров того времени, Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, который на Западе был известен как вполне авторитетный политик и был желанным гостем в европейских столицах”, — отметил он.

Также он назвал имена главных “предателей” Второй мировой. Это французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг. Он назвал их коллаборационистами.

“Их приспешники и последователи — хотя и были замаскированы как борцы за независимость или освобождение от коммунизма — предатели и палачи”, — написал Путин.

Также он назвал их виновными за расстрелы в Бабьем Яру, Волынскую резню, Хатынь, уничтожение евреев в Латвии и Литве.

Договор о ненападении между СССР и Германией

Путин снова повторил слова о том, что в развязывании Второй мировой войны, как и в событиях на территории Польши в то время, виновато только руководство Польши. Он указал, что СССР подписал Договор о ненападении с Германией “на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта” — с Германией на западе и с Японией на востоке.

“Последовавшая затем трагедия Польши — целиком на совести тогдашнего польского руководства. В сентябре 1939 года советское руководство имело возможность отодвинуть западные рубежи СССР еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но приняло решение не делать этого”, – написал он.

Пакт трех

Путин напомнил, что в ноябре 1940 года Гитлер предлагал СССР присоединиться к Пакту трех (Берлинскому пакту). Это был союз Германии, Италии и Японии. Советское руководство отклонило обсуждение этого вопроса.

Нацистов победил СССР

Путин сделал акцент на том, что в победе над фашисткой Германии самый большой вклад сделали страны СССР. Он указала, что в борьбе с нацистами погиб каждый седьмой гражданин СССР. При этом, Британия потеряла каждого 127 гражданина, а США – каждого 320-го.

“На саммите лидеров СНГ, состоявшемся в конце прошлого года, мы все (лидеры входящих в союз стран) согласились в одном: важно передать будущим поколениям память о том, что нацисты были побеждены в первую очередь советским народом”, — заявил Путин.

Также он напомнил, что 32-й президент США Франклин Рузвельт в 1942 году признал мощь СССР, заявив, что именно советские силы “уничтожили и уничтожают больше вооруженной армии наших врагов, их войска, самолеты, танки и оружие, чем все другие страны-участники Декларации Объединенных Наций вместе взятые”.

И еще он привел слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля за 1944 год. Тогда он, в письме Сталину, писал, что именно Советская армия “вырвала внутренности немецкой военной машины”.

Архивы

Путин считает, что странам, которые участвовали во Второй мировой войны, необходимо открыть свои архивы, чтобы были изучены неизвестные документы предвоенного, военного и поствоенного периодов. Он подчеркнул, что Россия так и делает.

Запад искажает итоги Второй мировой войны

Путин считает, что когда на Западе говорят о том, что необходимо пересмотреть те или иные исторические события того времени, дав им соответствующую оценку, то тем самым пытаются исказить историю.

“Исторический ревизионизм на Западе, причем прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее итогов, опасен тем, что грубо, цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан-Францисской конференциями”, – написал он.

Оккупация стран Балтия была законной

Путин утверждает, что страны Балтии добровольно вошли в состав СССР в 1940 году.

“Осенью 1939 года Советский Союз, преследуя свои стратегические, военные и оборонительные цели, начал процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР осуществлялось на договорной основе, с согласия выборных органов власти. Это соответствовало международному и государственному праву того времени”, – утверждает Путин.

При этом в заявлении президентов Литвы, Латвии и Эстонии по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны подчеркивалось, что Советский Союз “использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран”.

Страны Балтии были оккупированы летом 1940 года на основании договоренностей с фашистской Германией, после предъявления ультиматумов правительствам Литвы, Латвии и Эстонии: Москва обвинила республики в нарушении договоренностей с СССР, в частности в нарушении нейтралитета, и потребовала допустить на территорию стран дополнительные советские войска. После увеличения военного контингента в странах Балтии прошли выборы, победу на которых одержали просоветские силы. Новые правительства в скором времени объявили о вхождении в состав СССР.

Призыв к “миру”

Путин напомнил о ялтинской системе. Он считает, что именно она “десятилетиями уберегала мир от глобальных конфликтов”. Он написал, что страны должны доверять друг другу, учитывая историческую память. При этом, он не написал о конфликтах и войнах, которые начала Россия на протяжении последних лет. в том числе, против Украины, Грузии и Молдовы.

Встреча ядерных государств

Путин считает, что в ближайшее время крайне необходимо провести встречу лидеров пяти ядерных государств — постоянных членов Совета Безопасности.

“Не может быть никаких сомнений в том, что саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске ответов на современные вызовы и угрозы… У нас есть конкретные идеи по каждому пункту (ситуация в мировой экономике, пандемия коронавируса и защита окружающей среды)”, — написал Путин.