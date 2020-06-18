Сегодня, 17 июня, в центре Киева прошли акции сторонников и противников партии Шария, которые сопровождались столкновениями протестующими и массовыми драками.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, утром в среду, 17 июня, сторонники партии Шария устроили акцию против Президента Владимира Зеленского под стенами Офиса Главы государства в Киеве.

Параллельно националисты организовали контракцию под названием “Киев не для Шария”. Участие в ней принимали представители “Демократической сокиры”, “Руха ветеранов Украины” и “дружественных патриотических организаций”.

В течение дня между сторонниками и противниками Шария произошли несколько столкновений.

Столкновения под Офисом Президента

К 10 часам утра сторонники партии Шария пришли на Банковую с национальными флагами Украины и символикой партии.

Около 10:20 часов к месту проведения акции продолжали сходиться ее участники. Неподалеку от Офиса Президента группа националистов подбежала к группе сторонников Шария. Националисты напали на сторонников Шария, активисты с обеих сторон распыляли газ и бросали зажженные файеры.

Столкновения на акции

Непосредственно на месте проведения протестов участников акций разделяли ряды правоохранителей. Националисты бросали яйца в сторонников партии Шария, а также растянули баннер: “Шария под плинтус”.

Около 12 часов, как сообщили в полиции Киева, “агрессивно настроенные молодые люди” (с какой из сторон — не уточняются) бросили несколько дымовых шашек в оппонентов и применили слезоточивый газ. Нескольких человек задержали.

Столкновения в метро

Около 13:40 часов, уже после проведения акций протеста, произошли столкновения в метрополитене на станции Театральная. Несколько человек с символикой партии Шария напали на своих оппонентов.

На видеозаписи с места событий видно, как группа мужчин, среди которых были люди в футболках с символикой партии Шария, загнали в угол несколько человек. В углу уже лежачих людей нападавшие начали избивать, в том числе палками. Один из пострадавших сказал, что он — ветеран “Азова”.

На снимках, предоставленных полицией, видно, как пострадавший, представившийся ветераном “Азова”, защищаясь, распылял газ.

После нападения на ветерана “Азова” на той же станции метро были избиты несколько человек, одетых в футболки с символикой партии Шария.

По данным полиции Киева, на станции метро “возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков”, а ее участниками были “двое агрессивно настроенных мужчин и группа лиц”.